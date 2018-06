Migranti | Italia delusa | è scontro Gelo Macron-Conte

Migranti - naufragio al largo della Libia : 100 dispersi. Morti 3 bambini. Porti italiani chiusi alle ong : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone é affondato a sei...

Migranti - perché il vertice Ue è stato una Caporetto per l'Italia : Dopo l’annuncio entusiasta del premier Conte ad accordo appena firmato, con il passare delle ore (e di pari passo con le dichiarazioni degli altri leader europei) emerge sempre più chiaramente che il compromesso trovato...

Il nodo dei 70mila Migranti che dalla Ue «dovrebbero» rientrare in Italia : In Europa sono circa 70mila i migranti destinati a rientrare in Italia in base al punto 11 delle Conclusioni del Consiglio europeo. Sono i cosiddetti «movimenti secondari di richiedenti asilo tra Stati membri». «Rischiano di compromettere l’integrità del sistema europeo comune di asilo - scrive il Consiglio - e l’acquis di Schengen». ...

Sui Migranti l'Italia ha ottenuto dall'Europa quello che chiedeva o no? : "L'Italia perde, Orban vince". Nel Partito democratico si sintetizza così l'esito del Consiglio europeo che ha avuto come punto principale l'emergenza migranti. Il segretario reggente, Maurizio Martina, usa toni preoccupati per commentare le parole pronunciate dal presidente del Consiglio a Bruxelles per riepilogare i risultati del vertice, e parla di una "drammatica perdita di autorevolezza del nostro ...

Sondaggi politici - gli italiani stanno col governo sui Migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

Migranti - nave Open Arms : divieto di attracco nei porti italiani. Toninelli : “Disposto per motivi di ordine pubblico” : I porti chiusi per ora annunciati solo a parole diventano per la prima volta un atto formale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto “il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms“. Un comunicazione che arriva “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“, ha spiegato lo stesso Toninelli. Matteo ...

SALVINI : “Migranti - DA EUROPA MI ASPETTO FATTI”/ “Italia chiusa alle Ong” : ecco i porti implicati : Caos migranti, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Migranti - CONSIGLIO UE : SCONTRO MACRON CONTE SUI CENTRI/ La Meloni : “Italia sconfitta e raggirata” : MIGRANTI: CONTE, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema MIGRANTI, Emmanuel MACRON sottolinea: "CENTRI accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Merkel : Migranti da Italia se accordo : 19.11 La Germania continuerà a prendere rifugiati sbarcati in Italia "come in passato" solo se ci sarà un accordo con Roma sui movimenti secondari. Così la Merkel dopo il vertice Ue. Abbiamo raggiunto "un accordo con Grecia e Spagna-ha detto-ma non con l'Italia". L'accordo "è un passo avanti nella giusta direzione,non è la fine della strada".La Csu? "Può essere soddisfatta Seehofer voleva respingimenti al confine immediati,questo è qualcosa di ...

Vertice Ue sui Migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

Migranti - Toninelli : l'Italia chiude i porti alla nave Ong Astral : Dopo l'Aquarius e la Lifeline, l'Italia prosegue con la linea dura sui Migranti e chiude i porti anche alla nave Ong Astral. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno, che adduce ...

