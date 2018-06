Migranti in centri sorvegliati Ora la Germania fa sul serio Merkel stringe

Macron-Conte - caos e gelo sui centri Migranti : Il premier italiano: "L'accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima". Ma Macron mette subito i paletti: "centri nei Paesi di primo arrivo, la Francia non lo è".

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Migranti - accordo Ue ma è caos. Sui centri di accoglienza è scontro fra Conte e Macron : Un accordo, ma solo sulla carta quello che arriva da Bruxelles sui Migranti. E nelle ultime ore si riaccende lo scontro Italia-Francia. «L'accoglienza riguarda i Paesi di primo...

Consiglio Ue Migranti : gelo Conte-Macron su centri raccolta/ “Base volontaria” : spunto per uscire dallo stallo : migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Migranti - CONSIGLIO UE : SCONTRO MACRON CONTE SUI CENTRI/ La Meloni : “Italia sconfitta e raggirata” : MIGRANTI: CONTE, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema MIGRANTI, Emmanuel MACRON sottolinea: "CENTRI accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Migranti - Conte : “Non imposti a nessuno i centri di accoglienza” : Migranti, Conte: “Non imposti a nessuno i centri di accoglienza” Migranti, Conte: “Non imposti a nessuno i centri di accoglienza” Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte: “Non imposti a nessuno i centri di accoglienza” proviene da NewsGo.

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Conte : “Parole di Macron sui centri d’accoglienza? Era stanco - lo smentisco” : “Macron era stanco, lo smentisco. Abbiamo finito alle 5″ di mattina. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle dichiarazioni del presidente francese, secondo cui i centri di accoglienza dei migranti si faranno solo nei Paesi di primo sbarco e non in Francia. Nell’accordo raggiunto “non si fa riferimento a un Paese di primo transito o di secondo transito”, ha precisato Conte, ...

Migranti - Conte : "Nessuna disponibilità dell'Italia a nuovi centri di accoglienza" : Dopo le prime dichiarazioni di stanotte, dopo il raggiungimento dell'accordo al Consiglio Europeo sulla gestione dei flussi migratori, il President del Consiglio Giuseppe Conte, ancora a Bruxelles, ha tenuto una breve conferenza stampa per chiarire la posizione dell'Italia e fugare i dubbi emersi in queste ultime ore.Conte, dopo le parole del Presidente francese Emmanuel Macron, ha fatto subito una doverosa precisazione. L'Italia non ha dato ...

Migranti - accordo Ue ma è caos. Sui centri di accoglienza è scontro fra Conte e Macron : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Ma sull'intepretazione dell'accordo riparte lo...

Migranti - Conte : "L'Italia non ha dato disponibilità a centri" : Per l'ubicazione dei centri sorvegliati per i Migranti "vedremo: qualche Paese informalmente ha già dato la disponibilità, non l'Italia . Vedremo, ovviamente è un po' difficile pensare ai Paesi ...

Migranti - Macron : “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce : “Era stanco” : Migranti, Macron: “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce: “Era stanco” Migranti, Macron: “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce: “Era stanco” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Centri di accoglienza solo nei Paesi di primo arrivo” | Ma Conte lo smentisce: “Era stanco” ...

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo»...

Macron : centri Migranti non in Francia : Il premier italiano: «L’Italia non è più sola». Poi: «Avrei corretto qualcosa ma abbiamo fatto l’accordo in 28». Salvini scettico: «Passi avanti, ma non mi fido delle parole» |

Migranti - Conte : 'Non imposti a nessuno i centri di accoglienza' : L'accordo raggiunto dagli Stati Ue al vertice di Bruxelles "fa riferimento ai centri di accoglienza, ma non si impone a nessuno di realizzarli". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, illustrando le ...