Migranti | il presidente Fico | ' I porti non vanno chiusi'

Migranti - scontro Fico-Salvini. Il presidente della Camera : 'Io i porti non li chiuderei' : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Migranti - scontro Fico-Salvini. Il presidente della Camera : «Io i porti non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Il presidente dell'Inps chiede più Migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi ...

Il presidente dell'Inps chiede più Migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi anni le nostre pensioni. È il presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ieri da Milano dove è in corso il festival del Lavoro è stato chiarissimo: "Gli scenari più preoccupanti per la spesa ...

Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi Migranti. Sebastian Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi Migranti. Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Usa - presidente Trump : democratici usano Migranti per spot elettorale : Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale Continua a leggere L'articolo Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale proviene da NewsGo.

Migranti - presidente Trump : “Duri al confine o rischio invasione” : Migranti, presidente Trump: “Duri al confine o rischio invasione” Migranti, presidente Trump: “Duri al confine o rischio invasione” Continua a leggere L'articolo Migranti, presidente Trump: “Duri al confine o rischio invasione” proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»

Migranti. Riunione informale convocata dal presidente della Commissione Ue : Ci saranno anche i leader di Danimarca, Croazia e Slovenia tra i partecipanti alla Riunione informale europea. A convocarla il

Il presidente del Consiglio Ue domani a colloquio con Conte e Mattarella su Migranti e riforme : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk domani sarà a Roma dove, in vista del,Consiglio europeo di fine mese, incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Comte e nel pomeriggio il ...

Il presidente del Consiglio Ue domani a colloquio con Conte e Mattarella su Migranti e riforme : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk domani sarà a Roma dove, in vista del,Consiglio europeo di fine mese, incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Comte e nel pomeriggio il ...

Migranti - ROBERTO FICO : "UE PUNISCA UNGHERIA DI ORBAN"/ Presidente della Camera contro Matteo Salvini? : MIGRANTI, ROBERTO FICO: "Ue PUNISCA UNGHERIA". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Migranti - Roberto Fico : "Ue punisca Ungheria"/ Presidente Camera : "Sanzioni a Orban se non rispetta quote" : Migranti, Roberto Fico: "Ue punisca Ungheria". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:21:00 GMT)