Migranti | governo sull' orlo di una crisi di nervi | Fico attacca Salvini | Io | i

Fico contro Salvini : "Migranti? Non chiuderei porti"/ Martina applaude : "Parole giuste - ora governo rifletta" : Fico contro Salvini: "Migranti? Non chiuderei porti". Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: "Parole giuste, ora governo rifletta". Le ultime notizie sul botta e risposta

Scontro nel governo sui Migranti. Fico : 'Io i porti non li chiuderei' : Frizioni nel governo sui porti chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo e il dossier migranti. 'Le Ong hanno fatto lavoro straordinario con la guardia ...

Sondaggi politici - gli italiani stanno col governo sui Migranti : positivo anche il giudizio su Salvini : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli mostra che gli intervistati condividono la linea del governo sul tema dei migranti, così come apprezzano l'operato di Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rimangono vicini al 30% sia il Movimento 5 Stelle che la Lega.Continua a leggere

UE : Il Governo Conte stringe un accordo - redistribuzione Migranti solo su base volontaria : Il Governo italiano ha appena sottoscritto un accordo di compromesso con tutti gli altri stati dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione, riuscendo a far passare il concetto che le frontiere italiane siano considerate come appartenenti all'Europa e quindi che il nostro Paese non possa essere lasciato solo di fronte al problema dei flussi migratori incontrollati. Il compromesso raggiunto questa notte a Bruxelles è riassunto nel fatto ...

Migranti - Fratoianni vs Borgonovo : “Questo governo fa interesse nazionale sulla pelle delle persone. Mi fa schifo” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) sul vertice Ue e sulla politica migratoria del governo Conte, sostenuto da M5s e Lega. Il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, applaude l’operato del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rendendosi protagonista di un fitto battibecco con il deputato Pd, Andrea Romano: “Finalmente c’è qualcuno che ha fatto la voce grossa in Europa. Io sono entusiasta di avere un ...

Migranti - Minniti : “Governo Conte? Basta con propaganda. Le chiacchiere sono smentite da atti nel Parlamento Europeo” : “La politica di Salvini in Europa? Temo che non sia un successo, ma vedremo tra brevissimo tempo la controprova, visto che tra stasera e domani avremo l’esito del vertice Ue“. sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Omnibus (La7). “Temo che l’idea di una prova muscolare possa servire magari a conquistare qualche voto” – continua – “ma, finita la ...

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

La Santa Sede attacca il governo. Monsignor Becciu : 'Inaccettabile fare politica sulla pelle dei Migranti' : Il sostituto della Segreteria di stato vaticana all'Ansa: 'Ingiusto utilizzare le navi cariche di esseri umani per far avanzare posizioni politiche'

Migranti : Fraccaro - non è operazione ‘salviniana’ ma di governo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “L’immigrazione non è una operazione ‘salviniana’. Stiamo facendo tutto con un coordinamento encomiabile, c’è sintonia”. Lo assicura, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “Ricordo che Di Maio, occupandosi di Ong, fu accusato per primo di intolleranza – aggiunge – Quando ci occuperemo ...

Ora Macron diventa sacerdote Asse con Bergoglio sui Migranti Il Papa bypassa il governo 5s-Lega : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Politici/ Analisi Ballottaggi Comunali e caos Migranti : il 60% appoggia il Governo Lega-M5s : Sondaggi elettorali Politici: Analisi sui Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018 e sul caos migranti. Il 60% sta con il Governo Lega-M5s: la sconfitta del Pd nelle Regioni Rosse

Fact check : sui Migranti il governo Conte dà i numeri sbagliati : Foto: Nicola Romagna / flickr Pochi giorni fa il governo Conte ha presentato all’Europa la propria proposta per riformare la gestione dei flussi di richiedenti asilo che arrivano nel continente. In uno dei punti, in particolare, si legge che “solo il 7% dei migranti sono rifugiati”. Se questo numero fosse vero, se ne potrebbero trarre ovvie conseguenze: quasi tutti quelli che sbarcano fanno finta di cercare asilo, eppure in realtà solo ...

