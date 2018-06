Migranti | Fico | non chiuderei i porti Merkel | accordo con 16 Paesi sui respingimenti

Migranti - governo sull'orlo di una crisi di nervi - Fico attacca Salvini : "Io - i porti - non li chiuderei" : Per una vera politica europea per le migrazioni. Per restare umani e non scoprirsi sempre più indifferenti", ha commentato l'esponente del Partito Democratico. La sinistra del M5S morde il freno ...

Migranti - Fico si smarca da Salvini : Io i porti non li chiuderei. E aggiunge : Ong fanno lavoro straordinario : Teleborsa, - "Io, i porti, non li chiuderei..." . Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver fatto visita, a sorpresa, all'hotspot di Pozzallo in Sicilia . Poi ha aggiunto: "Dell'...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Roberto Fico - il Boldrini del M5s : 'Porti aperti - le Ong salvano i Migranti' : È Roberto Fico il capo dell'opposizione. Il presidente della Camera fa visita all'hot spot di Pozzallo e poi ammette, candidamente: 'Io, i porti, non li chiuderei...'. Un bel siluro alla maggioranza ...

Migranti - Fico nell’hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei. Libici da formare - hanno bisogno anche delle ong” : “I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di delegittimare le ong che salvano Migranti nel Mediterraneo, chiudendo loro i porti italiani. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda ...

Migranti - Robert Fico : “Da Ong lavoro straordinario. Io non chiuderei i porti” : Il Presidente della Camera ha visitato questa mattina l'hotspot di Pozzallo ed ha lodato il lavoro delle Ong che prestano soccorso in mare: "Dell'immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario".Continua a leggere

Fico aprirebbe i porti ai Migranti E Spadafora va al 'gay pride' I grillini si smarcano dalla Lega : M5s di Lotta e di Governo. Com'è sempre stato, i grillini non vanno d'accordo neanche fra di loro, figuriamoci con la Lega loro alleata. E così, se Matteo Salvini prosegue con la linea dura sulla questione dell'apertura dei porti, ecco che il "compagno" Roberto Fico, tra un pugno alzato e un incontro con le Ong... Segui su affaritaliani.it

Migranti - Open Arms accusa l'Italia per i morti in Libia. Fico : "Non chiuderei i porti" : Salvini insiste con la linea dura. Ma il presidente della Camera: "Da ong lavoro straordinario". Il 'j'accuse' dell'organizzazione dopo il naufragio di ieri Naufragio in Libia: 100 dispersi, annegati ...

Migranti - Fico contro Salvini : «I porti non li chiuderei. Ong fanno lavoro straordinarie». Lite con Malta : «Basta bugie» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Scontro nel governo sui Migranti. Fico : 'Io i porti non li chiuderei' : Frizioni nel governo sui porti chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo e il dossier migranti. 'Le Ong hanno fatto lavoro straordinario con la guardia ...

Migranti - Fico : “Io i porti non li chiuderei” : Migranti, Fico: “Io i porti non li chiuderei” Migranti, Fico: “Io i porti non li chiuderei” Continua a leggere L'articolo Migranti, Fico: “Io i porti non li chiuderei” proviene da NewsGo.

Migranti - Fico contro Salvini : «Io i porti non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Migranti - Salvini : “Open Arms si scordi i porti italiani” - ma Fico replica : “Io non chiuderei - servono cuore e testa” : Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e testa” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Open Arms si scordi i porti italiani”, ma Fico replica: “Io non chiuderei, servono cuore e ...

Migranti - Fico nell’hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei - servono cuore e testa” : “I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di delegittimare le ong che salvano Migranti nel Mediterraneo, chiudendo loro i porti italiani. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda ...