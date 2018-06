Migranti | Fico nell’hotspot di Pozzallo | “Io i porti non li chiuderei Libici da formare

Migranti - Robert Fico : “Da Ong lavoro straordinario. Io non chiuderei i porti” : Il Presidente della Camera ha visitato questa mattina l'hotspot di Pozzallo ed ha lodato il lavoro delle Ong che prestano soccorso in mare: "Dell'immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario".Continua a leggere

Migranti - Fico nell’hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei - servono cuore e testa” : “I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di delegittimare le ong che salvano Migranti nel Mediterraneo, chiudendo loro i porti italiani. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda ...

Migranti : Fico visita hotspot Pozzallo - sindaco 'noi in prima fila in accoglienza' : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - visita in forma privata all’hotspot di Pozzallo del presidente della Camera, Roberto Fico. Ad accompagnarlo sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell’hotspot Emilia Pluchinotta. "Il presidente Fico ha evidenzia