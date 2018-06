Migranti | Fico | «Io i porti non li chiuderei Le Ong hanno fatto un lavoro straordinario»

Migranti - Fico : «Non chiudiamo i porti» : Intanto in Germania la Merkel firma un accordo con 14 paesi per il “respingimento rapido” alle frontiere

Fico : "Io i porti non li chiuderei Dalle ong un lavoro straordinario" Migranti - crepe nella maggioranza : La questione Migranti divide la maggioranza Lega-M5S. Il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: "Io i porti non li chiuderei", mentre il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Migranti - Fico 'Io i porti non li chiuderei'. Di Maio 'Se l Europa smentisce documento rivediamo i 20 mld che diamo all Ue' : ROMA - La questione Migranti continua ad essere al primo posto dell'agenda politica italiana. E se il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: 'Io i porti non li chiuderei', il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue: '...

Migranti - Salvini : "Nave Open Arms mai in Italia". Fico : "Io non chiuderei i porti" : Il ministro dell'Interno insiste con la linea dura. La Ong spagnola replica: "Continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili"

Migranti - Fico in visita a hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei - servono cuore e testa” : porti da lasciare aperti e lavoro delle ong che a Pozzallo è stato “straordinario”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di chiudere i porti alle ong che salvano Migranti nel Mediterraneo. Una posizione sposata anche dall’Europa, al termine della ...