Migranti | Fico | «Io i porti non li chiuderei Le Ong hanno fatto lavoro straordinario»

Migranti - scontro Fico-Salvini. Il presidente della Camera : «Io i porti non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Migranti - Fico : 'Io i porti non li chiuderei' : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Migranti - Fico 'Io i porti non li chiuderei'. Di Maio 'Se l Europa smentisce documento rivediamo i 20 mld che diamo all Ue' : ROMA - La questione Migranti continua ad essere al primo posto dell'agenda politica italiana. E se il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: 'Io i porti non li chiuderei', il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue: '...

Migranti - Salvini : "Nave Open Arms mai in Italia". Fico : "Io non chiuderei i porti" : Il ministro dell'Interno insiste con la linea dura. La Ong spagnola replica: "Continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili"

Migranti - Fico in visita a hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei - servono cuore e testa” : porti da lasciare aperti e lavoro delle ong che a Pozzallo è stato “straordinario”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di chiudere i porti alle ong che salvano Migranti nel Mediterraneo. Una posizione sposata anche dall’Europa, al termine della ...

Migranti - Fico : “I porti non vanno chiusi”. Intanto la Merkel firma un accordo con 14 Paesi per il respingimento rapido alle frontiere : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Migranti - Fico : «Io i porti non li chiuderei. Si parli con intelligenza e cuore» : «Io i porti non li chiuderei». Roberto Fico parla di Migranti dopo la visita nell'hotspot di Pozzallo e sul tema della chiusura dei porti si allontana dalla posizione del ministro dell'Interno Matteo ...

Migranti - Fico 'Io i porti non li chiuderei. Da Ong lavoro straordinario' : ROMA - 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell'hotspot di Pozzallo. 'Dell'immigrazione - ha aggiunto - si deve parlare con intelligenza ...

Migranti - Salvini : “Ong complici e protagoniste del traffico di essere umani. In Libia accoglienza d’avanguardia” : “Ho chiesto di visitare un centro di accoglienza per Migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la retorica in base alla quale in Libia si tortura e non si rispettano i diritti umani“. A rivendicarlo, nonostante le denunce passate delle stesse Nazioni Unite, è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, dopo il vertice in ...

Fico : quote Migranti vadano in proporzione a capacità paesi : Roma, 25 giu. , askanews, 'E' molto importante che i paesi europei abbiano iniziato a discuterne ma ogni paese dovrebbe accettare una quota proporzionle di migranti in base alle proprie capacità, in ...

Fico : quote Migranti vadano in proporzione a capacità paesi : Roma, 25 giu. , askanews, - "E' molto importante che i paesi europei abbiano iniziato a discuterne ma ogni paese dovrebbe accettare una quota proporzionle di migranti in base alle proprie capacità, in ...

Fico rimprovera un deputato di FdI e difende i Migranti : “Non fanno la pacchia” : Un parlamentare di FdI durante il question time di oggi alla Camera parla di "fine della pacchia per i migranti", riprendendo l'espressione coniata da Salvini. E il presidente della Camera lo invita a "utilizzare un linguaggio più consono".Continua a leggere

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

Fico alla Camera difende i Migranti : "Non fanno la pacchia" : ... contraddicendo platealmente il ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvin i, capo della principale forza politica alleata al MoVimento 5 Stelle di cui Fico è esponente di punta. Sin ...