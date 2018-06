Migranti | Di Maio | fare centri di protezione in Paesi provenienza

Di Maio - su Migranti accordo Ue ottima base partenza : Milano, 30 giu. (Labitalia) – “Quella di ieri è un’ottima base di partenza, però adesso mi aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell’atto, che è stato firmato ieri da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l’Europa non esiste più”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Festival del Lavoro in corso a Milano, ha commentato l’accordo sui migranti siglato dal ...

Migranti - Di Maio a Ue : “Potremmo rivedere i finanziamenti” : Migranti, Di Maio a Ue: “Potremmo rivedere i finanziamenti” Migranti, Di Maio a Ue: “Potremmo rivedere i finanziamenti” Continua a leggere L'articolo Migranti, Di Maio a Ue: “Potremmo rivedere i finanziamenti” proviene da NewsGo.

Di Maio - su Migranti accordo Ue ottima base partenza : Milano, 30 giu. (Labitalia) – “Quella di ieri è un’ottima base di partenza, però adesso mi aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell’atto, che è stato firmato ieri da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l’Europa non esiste più”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Festival del Lavoro in corso a Milano, ha commentato l’accordo sui migranti siglato ...

Migranti - Fico 'Io i porti non li chiuderei'. Di Maio 'Se l Europa smentisce documento rivediamo i 20 mld che diamo all Ue' : ROMA - La questione Migranti continua ad essere al primo posto dell'agenda politica italiana. E se il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: 'Io i porti non li chiuderei', il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue: '...

Di Maio - primo passo per risolvere questione Migranti : Il ministro ha commentato la recente intesa raggiunta a livello europeo 30 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Migranti : Di Maio - quelli di Lifeline redistribuiti in 8 Stati Ue - nostro risultato : Roma, 27 oggi. (AdnKronos) – “Oggi la nave dell’Ong Lifeline è sbarcata a Malta. Non tutti i Migranti che erano a bordo resteranno a Malta. Saranno ridistribuiti in otto Stati Ue. E’ un risultato ottenuto da questo Governo. Quando si sbarca in un dato luogo non vale più il principio che è il paese in cui sono sbarcati che deve sopperire alle esigenze e che si sobbarca gli sbarcati”. Così il vicepremier e ministro ...

Migranti : Di Maio - quelli di Lifeline redistribuiti in 8 Stati Ue - nostro risultato : Roma, 27 oggi. (AdnKronos) – “Oggi la nave dell’Ong Lifeline è sbarcata a Malta. Non tutti i Migranti che erano a bordo resteranno a Malta. Saranno ridistribuiti in otto Stati Ue. E’ un risultato ottenuto da questo Governo. Quando si sbarca in un dato luogo non vale più il principio che è il paese in cui sono sbarcati che deve sopperire alle esigenze e che si sobbarca gli sbarcati”. Così il vicepremier e ministro ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo Continua a leggere L'articolo Migranti,Di Maio: se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini : «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia». Di Maio : venga in Italia - poi la sequestriamo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto il suo intervento al Viminale successivo alla visita a Tripoli dichiarando di voler chiarire «tre o quattro principi generali»: «C'è totale ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Il messaggio di Roma è chiaro: sulla questione Migranti serve la collaborazione dei Paesi Ue. Ma nel caso in cui gli altri Stati non saranno solidali, l'Italia, sì, aprirà i porti che sono stati ...

Migranti - Salvini : «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia». Di Maio : venga in Italia - poi la sequestriamo : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Di Maio cerca di riprendersi la scena con pensioni d'oro - reddito di cittadinanza e Migranti : Il minstro del Lavoro punta a recuperare terreno anche di fronte ai malumori interni ai Cinquestelle. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Roma Beppe Grillo per fare il punto della situazione con i ...

Di Maio : non c'è crisi Migranti? Macron fuori dalla realtà : Roma, 23 giu. , askanews, Il presidente francese dimostra di essere 'fuori dalla realtà' quando dice che in Italia non c'è un'emergenza migratoria. Lo dice il vice-premier Luigi Di Maio in un post su ...

Migranti - Macron : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...