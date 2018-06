Migranti | così la Merkel prova a resistere | centri sorvegliati e rimpatri veloci

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron : così non va ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Conte e Salvini - diplomazia e forza Vertice Ue - così l'Italia si è imposta Migranti - c'è l'accordo a 28 : A sorpresa e con buona pace dei pessimisti italiani, il Vertice europeo indetto soprattutto per l’emergenza Migranti ha trovato, alle 5 di stamattina, un accordo a 28 voci. Dopo tredici ore di Vertice di cui ben 10 dedicate alle migrazioni Segui su affaritaliani.it

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Conte : «L’Italia non è più sola» - Il video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Vertice Migranti - Macron perde la calma con Conte : «Non funziona così». Ma nella notte diventa il mediatore : ... il premier socialista svedese ha raffreddato l'atmosfera richiamando i suoi precedenti professionali: «Ho fatto il saldatore industriale per tanti anni prima di entrare in politica e posso dire che ...

Migranti - Tusk : «Trovato l’accordo» Conte mette il veto al vertice Macron si infuria : «Così non va» : Solo intorno alle 4 e mezza del mattino conclusa la trattativa. La Francia spinge per i «campi sorvegliati» nel Mediterraneo

Migranti - coprifuoco e vaccini in stanze separate : a Domodossola si usa così : Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi torna a far discutere con una proposta volta ad evitare che i Migranti presenti in città possano accedere agli stessi ambulatori utilizzati dagli italiani. "Mi viene...

Migranti - coprifuoco e vaccini in stanze separate : a Domodossola usa così : Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi torna a far discutere con una proposta volta ad evitare che i Migranti presenti in città possano accedere agli stessi ambulatori utilizzati dagli italiani. "Mi viene...

Migranti - cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Un incontro ?segreto? tra Conte e Macron per sbloccare l'impasse. Dopo una settimana in mare, la navigazione dei Migranti della nave Lifeline potrebbe concludersi presto nel porto...

Migranti - cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Con il ?nemico francese?, come pochi giorni fa Luigi Di Maio ha definito Emmanuel Macron, Giuseppe Conte ha preso l?aperitivo ieri sera alla Casina Valadier a Villa Borghese. Il...

Migranti - cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Ieri c'è stato un incontro a Roma, nella centralissima casina Valadier al Pincio, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, giunto in Italia con la moglie...

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Migranti e "gauche capalbienne" Così Saviano accusava la sinistra Due anni fa nel mirino i radical chic : Il caso Saviano-Salvini ha monopolizzato il dibattito politico delle giornate pre-ballottaggi, il cui esito catastrofico per la sinistra è parso dare ragione alla linea del Ministro dell'Interno. Se Matteo Salvini ha, almeno per quanto riguarda chi scrive, decisamente esagerato sulla questione della scorta a Saviano, è sicuro che la questione migratoria resta un problema fattuale e concreto e che certe fasce della popolazione ...

Migranti - Ue mai così spaccata : oggi il vertice della tensione : Teleborsa, - E' tutto pronto per il vertice informale dei 16 leader Ue che si svolgerà oggi a Bruxelles sulla questione Migranti. Europa mai così spaccata, divisa in schieramenti. La Francia con la ...