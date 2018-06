: Migranti, Usa in piazza contro Trump: oltre 600 cortei nel Paese [news aggiornata alle 19:55] - repubblica : Migranti, Usa in piazza contro Trump: oltre 600 cortei nel Paese [news aggiornata alle 19:55] - AnnalisaChirico : Carcere per chi agevoli o faccia campagna pro migranti. Vietati cortei davanti alle case dei politici. Tribunali s… - CyberNewsH24 : #Migranti, cortei e proteste negli Usa -

Gli Stati Uniti in piazza contro la politica migratoria di Trump. Decine di migliaia di persone protestano in diverse città per chiedere i ricongiungimenti immediati dei bambini separati dai genitori-fermati dopo essere entrati illegalmenteUsa dalla frontiera con il Messico. Lo slogan è 'Families Belong Together'. Una dellepiù grandi è a Washington, vicino alla Casa Bianca, nonostante l'assenza del presidente.(Di sabato 30 giugno 2018)