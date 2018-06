Microsoft rilascia due aggiornamenti firmware per Surface Studio e Surface Pro LTE

Surface Book 2 : Microsoft rilascia una valanga di aggiornamenti firmware e driver : Microsoft si riconferma nuovamente essere un’azienda che garantisce un livello di supporto estremamente elevato per gli utenti della famiglia Surface. A partire da ieri pomeriggio, è in rilascio per il ramo Release Preview del programma Insider una valanga di aggiornamenti firmware e driver dedicati al Surface Book 2. Per darvi un’idea migliore della quantità di update vi basti pensare come non siano 1,2,3,4,5,6 o 7 bensì circa 20 ...

Microsoft Launcher : rilasciato un nuovo aggiornamento per la beta : L’applicazione in beta di Microsoft Launcher si è aggiornata pochissime ore fa per gli smartphone Android alla versione 4.11.0.44005 portando diverse novità interessanti. Changelog Famiglia – Ora i genitori possono mostrare o nascondere i propri figli nella card Famiglia. Miglioramenti lettura news – Implementati diversi miglioramenti relativi alla lettura delle notizie quando si usa il browser Microsoft Edge. Più personalizzazione per la ...

Surface 3 : Microsoft rilascia due aggiornamenti firmware : Nonostante i suoi 3 anni e più di età, Microsoft continua sorprendentemente a supportare con costanza il suo Surface 3, il 2-in-1 economico della famiglia Surface. A tal proposito oggi, 2 giungo 2018, risultano in rilascio due nuovi aggiornamenti firmware per il device: uno è destinato agli utenti Creators Update (versione 1703) mentre un altro è destinato agli utenti April Update (versione 1803). Il primo riguarda il Surface UEFI e migliora la ...

Microsoft HoloLens : rilasciato pubblicamente April Update : [Aggiornamento3 24/05/2018] April Update per Microsoft HoloLens è adesso disponibile al download pubblicamente. [Aggiornamento2 20/04/2018] La build 17134 rilasciata pochi giorni fa per Windows 10, è adesso disponibile anche nel canale Insider di Microsoft HoloLens, si tratta della probabile versione RTM. [Aggiornamento1 27/03/2018] Microsoft ha iniziato il rilascio, in versione beta, di Redstone 4 anche per HoloLens con tutte le ...