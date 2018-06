Messico al voto per scegliere il nuovo presidente

Un voto storico per il Messico : Il Messico è stato e resta, malgrado le difficoltà, un grande Paese. È lo Stato più popoloso al mondo tra quelli di lingua castigliana, il terzo in America per PIL dopo USA e Brasile. L'ex impero azteco è stato attraversato dalla grande storia degli ultimi secoli: qui fu scritta la pagina più drammatica della Conquista spagnola e si generò la prima rivoluzione del '900, un movimento di popolo per ...

Usa - figli strappati ai migranti dal Messico. Gli arrivi non calano : la mossa di Trump per mostrarsi più duro in vista del voto : L’uscita dell’audio ottenuto da ProPublica – che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti in una struttura dell’immigrazione Usa – complica la vicenda delle famiglie di migranti separati al confine con il Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze ...