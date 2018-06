Messi sogna già la sfida con Ronaldo Sampaoli | «È la nostra luce | un genio»

SVEZIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... / Risultati contro il Messico : Augustinsson fa sognare! (Mondiali 2018) : La SVEZIA va a caccia degli OTTAVI di finale ai Mondiali 2018: la nazionale scandinava ha bisogno di una vittoria contro il Messico per garantirsi l'accesso al prossimo turno del torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia : Lionel Messi e compagni sotto pressione. La Croazia sogna il colpaccio : Vigilia caldissima a Nizhny Novgorod e non per il meteo. Domani sera Argentina e Croazia scenderanno in campo per la seconda partita del gruppo D: la classifica fin qui sorride ai balcanici, che guardano i rivali dall’alto e che si avvicinano al big match in condizioni ideali, forti dei tre punti. La Nazionale di Jorge Sampaoli è invece obbligata a vincere, dopo il discusso pareggio contro l’Islanda: per la classifica, evitare la ...

Mondiali 2018 Russia - la madre di Messi : 'Leo ha pianto per le critiche. Sogna la Coppa' : C'è amarezza per non essere partiti vincendo, perchè questo aiuta sempre, ma manteniamo la stessa fiducia", le parole del fenomeno del Barcellona finito al centro delle critiche di tutto il mondo. ...

Lozano - il predestinato che fa sognare e - letteralmente - tremare il Messico : Ha la stoffa del predestinato, è il talento più puro del calcio messicano degli ultimi anni. E ieri ha fatto tremare la "sua" Città del Messico, quando lì erano le 10:36 del mattino. È Hirving Lozano ...

Mondiali - Messi : 'L'Argentina sogna - ma non siamo la squadra migliore' : A Messi viene mai in mente che se avesse scelto la Spagna dove risiede da quando era adolescente, adesso sarebbe già campione del mondo? 'Ne parlavo giorni fa con un amico - risponde -, ma gli ho ...

Messi : "L'Argentina sogna ma non siamo i migliori" : 'La verità è che abbiamo molta fiducia in noi stessi, e giocatori con tanta esperienza. Ma dobbiamo rimanere tranquilli e non pensare che saremo campioni del mondo perché siamo i migliori: in realtà ...

Messi - Argentina sogna ma non i migliori : ROMA, 28 MAG - "La verità è che abbiamo molta fiducia in noi stessi, e giocatori con tanta esperienza. Ma dobbiamo rimanere tranquilli e non pensare che saremo campioni del mondo perché siamo i ...