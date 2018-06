Messi e Salah “regalano” il Pallone d’oro a Cristiano Ronaldo

Messi : "Griezmann? Prendiamo Salah" : Dopo avere incassato il 'no' secco del francese Antoine Griezmann, il Barcellona punta comunque a rinforzare l'attacco, spostando la propria attenzione su altri big di classe internazionale. Secondo ...

Barcellona - Messi : “Griezmann? Prendiamo Salah” : Dopo avere incassato il “no” secco del francese Antoine Griezmann, il Barcellona punta comunque a rinforzare l’attacco, spostando la propria attenzione su altri big di classe internazionale. Secondo quanto scrive il Sun, Leo Messi ha suggerito alla dirigenza del club blaugrana di ingaggiare Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, che a lungo nel corso della stagione gli ha conteso la Scarpa d’Oro di miglior goleador ...

Sergio Ramos contro Salah/ “È forte - ma Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta” : Sergio Ramos contro Salah: hanno il sapore della provocazione le dichiarazioni del capitano del Real Madrid alla vigilia della finale di Champions League contro il Livepool..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:59:00 GMT)

Finale di Champions - Ronaldo tifa Real ma loda Salah : 'Giocatore incredibile - somiglia a Messi' : Sono aggressivi, compatti, veloci, saranno il grande rivale del Brasile nella Coppa del mondo. Io lavorerò sia per la tv che anche per la Fifa". Chiusura, dunque, con una battuta di mercato, sul ...

Pallone d’Oro - Salah aggancia Messi in quota ma favorito resta CR7 a 2 - 50 : La strepitosa stagione di Salah, che ha trascinato a suon di gol il Liverpool in finale di Champions, lancia l’egiziano sul podio dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2018, negli ultimi anni un duopolio esclusivo Messi-Cristiano Ronaldo. La quota su Salah, scesa a 6,00 prima delle semifinali contro la Roma, è crollata ulteriormente a 3,50 dopo il pass per Kiev e oggi si gioca alla pari con il numero 10 blaugrana, come ...

Fifa 18 - tra sorprese e conferme ecco l'undici scelto dalla rete : fuori Messi - Salah e Ronaldo : Dopo una lunga selezione, in una lista dei cento migliori giocatori del mondo la formazione tipo di Fifa Ultimate Team 2018 è stata stilata dagli utenti della community. A rappresentare l'Italia ci ...

Il marziano di Anfield. Tra Ronaldo e Messi ora è atterrato Salah : Show dell'egiziano contro la sua ex squadra: una prova che lo lancia tra le stelle del calcio Non se lo ricordavano così. Il Salah del Liverpool non somiglia a quello della Roma che pure era bravo, ...

Un po' di FIFA qua? Salah spaventa la Roma - ora vale Messi e Pelé : ... anzi, il Grande ex : la Roma affronta questa sera nella semifinale d'andata di Champions League Mohamed Salah , che a Liverpool si è consacrato come uno dei migliori calciatori al mondo. I numeri d'...