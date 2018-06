Merkel | sui migranti accordo con 16 Stati Ma da Est la smentiscono

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - accordo con 16 Paesi sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Merkel : sui respingimenti ok da 14 Paesi : 13.07 Angela Merkel ha ottenuto l'impegno di 14 Paesi Ue a rendere più rapidi i respingimenti dei migranti, misura voluta dalla Csu bavarese di Seehofer, sulla quale è esplosa una crisi di governo. Lo si legge in un documento di otto pagine consegnato dalla cancelliera ai partiti di coalizione, anticipato dalla Dpa, sull'esito delle trattative svolte a Bruxelles. Dal documento emerge che la Merkel intende mandare i richiedenti asilo registrati ...

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Vertice Ue - nessun accordo Conte-Merkel sui movimenti secondari. Lei : “Testo soddisfa Csu”. Ma la crisi non è chiusa : “A Merkel non ho promesso alcunché“. Il premier Giuseppe Conte al termine del Vertice Ue sostiene che l’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato nel nostro Paese e poi andato in Germania. La cancelleria tedesca conferma, ma avverte: “Continueremo a prendere rifugiati sbarcati in Italia come fatto in passato solo se ci sarà un accordo con Roma”. Il tema è quello dei movimenti secondari, la ...

Vertice Ue - accordo sui migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo»...

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Ok Conte e Merkel. Ko Macron Accordo Ue - chi vince e chi perde Il testo dell'intesa sui migranti : Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità. I leader si dicono "determinati a continuare Segui su affaritaliani.it

Le soluzioni di Merkel sui migranti e l'Italia dei whistleblower. Di cosa parlare stasera a cena : Promuovendo un accordo tra volenterosi, anziché un accordo generale, Angela Merkel trova la soluzione per avviare verso qualche risultato e qualche progresso la gestione europea delle questioni migratorie. Il prof.avv. era arrivano a Bruxelles con intenti bellicosi dichiarati e un sospetto di doppia

CONSIGLIO UE A BRUXELLES/ Ultime notizie Vertice : Merkel - "Sui migranti avanti con chi ci sta" : migranti, CONSIGLIO Ue a BRUXELLES: il Vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Oggi il Consiglio Ue sui migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con i volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

La seconda 'capriola' di Tsipras a favore della Merkel sui migranti : Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, incassato giovedì 21 giugno il congelamento dei debiti Efsf per 10 anni e una riserva di aiuti da 24