cittadellaspezia

: #politica #laspezia - Melley e Centi: 'Che fine ha fatto l'Estate Spezzina?' - cdsnews : #politica #laspezia - Melley e Centi: 'Che fine ha fatto l'Estate Spezzina?' - GazzettadellaSp : Melley e Centi (Leali a Spezia): “Che fine ha fatto l’estate spezzina?” -

(Di sabato 30 giugno 2018) Adinoltrata, il cartellone degli eventi e degli spettacoli del Comune della Spezia non esiste. A Genova, come in molte altre città, la stagione estiva è iniziata da diverso tempo. Eppure, il ...