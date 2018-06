Media | Putin a Belgrado l' 1 novembre

Serbia-Russia : Media - Putin a Belgrado il primo novembre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Disavventura (pazzesca) per due tifosi dell’Argentina! Ci pensa Putin a riMediare - il regalo di Vladimir ai due supporter : La Disavventura dei due tifosi argentini si trasforma in una storia a lieto fine: lo scambio di città fa mancare ai due maldestri supporter l’incontro tra Argentina e Croazia, ma ci pensa Vladimir Putin a porre rimedio alla loro svista Due tifosi argentini hanno vissuto in occasione dei Mondiali di Russia 2018 una Disavventura che li ha fatti mancare al match della loro squadra. Scambiando la città di Novgorod, situata a nord-ovest ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Prigionieri politici e manifestazioni - quello che i Media non dicono : Nonostante le difficoltà logistiche e le raccomandazioni delle autorità di Kiev a non recarsi in Russia data la tensione politica e militare tra i due Paesi, più di seimila ucraini sono andati lo stesso in Putinia per assistere ai Mondiali e parecchi hanno sventolato la bandiera nazionale, anche se la l’Ucraina non partecipa alla fase finale di Russia 2018. Dmitry Zelenov di Sport-Express ha conosciuto a Rostov il blogger Pavel e l’ha ripreso ...

Media - incontro Putin-Trump il 13 luglio : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - L'attesissimo incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe avvenire a breve, forse il 13 o il 14 luglio. Lo fa sapere il quotidiano russo Kommersant, che ha condotto un'...

Russia - Putin : “Nessun ritiro imMediato delle truppe dalla Siria” : Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” Continua a leggere L'articolo Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” proviene da NewsGo.