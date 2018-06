Mbappè da favola | l’ultima doppietta “mondiale” da under 20 fu di Pelè

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018)ha trascinato la Francia durante la gara contro l’Argentina, il talento del Psg ha realizzato unaa suo modo storica Il migliore in campo in Francia-Argentina?per distacco. Il giovanissimo giocatore del Psg, ha spaccato in due la difesa della Nazionale argentina, fissando un record non da poco. Il francese infatti, compirà 20 anni solo a dicembre e la suaodierna non è certo una banalità. Basti pensare che l’ultimo a far due gol ai Mondiali da20 fu il mitico. Un confronto non da poco, la strada perè spianata per diventare uno dei migliori al mondo, ammesso che non lo sia già…L'articoloda: l’ultima“mondiale” da20 fu diSPORTFAIR.