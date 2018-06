Marina di Ragusa | bimba aggredita da pitbull

Bandiera Blu 2018 a Marina di Ragusa : cerimonia in piazza Chioggia : Bandiera Blu 2018 di Marina di Ragusa . cerimonia simbolica dell'alza Bandiera in piazza Chioggia alla presenza del sindaco Peppe Cassì

Mare sicuro a Marina di Ragusa e Punta Braccetto : servizio salvataggio : Dal 1° luglio parte il servizio di vigilanza a salvataggio in Mare con assistenti ai bagnanti e le torrette fisse in piazza Dogana e Punta Braccetto .

Marina di Ragusa - torna il mercato degli agricoltori : Il mercato degli agricoltori di Campagna Amica dal 2 luglio sarà presente in piazza Malta a Marina di Ragusa . Autorizzata concessione per 10 stand

Puzza e sporcizia in via Tunisi a Marina di Ragusa : protesta dei residenti : I residenti di via Tunisi a Marina di Ragusa denunciano lo stato di sporcizia in cui versa la strada. "Chiediamo un intervento del sindaco Piccitto"