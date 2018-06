optimaitalia

: Marco Giallini e Alessandro Gassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto) - _diana87 : Marco Giallini e Alessandro Gassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto) - OptiMagazine : #MarcoGiallini e #AlessandroGassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto)… - colferslama : @disajared E infatti great minds think alike x2!! Ma soprattutto con gli italiani io sento come delle risposte più… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Si chiama "Non ciche il" il nuovodi Massimiliano Bruno che riunisce. Il duo di attori, presto in televisione con le nuove stagioni delle fiction Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, si trova sul setno, ed è stato fotografato da Il Messaggero presso piazza di S. Apollinare.A giudicare dai costumi di scena, ildovrebbe essere ambientato negli anni Settanta, anche se la trama, per ovvie ragioni, ancora top secret. La location, secondo il quotidiano, non è casuale. Infatti, per qualche periodo, vicino la Basilica vi è stato sepolto Enrico De Pedis, Renatino, storico capo della banda della Magliana. Sorge quindi il sospetto che la trama possa essere incentrata proprio su quel tema. Nel cast di "Non ciche il", oltre a, anche Ilenia Pastorelli, Edoardo Leo, Daniele ...