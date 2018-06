Marc Marquez | GP Olanda 2018 | “Prima pole in carriera ad Assen! Contento per il passo

MotoGP - GP Assen. Qualifiche : pole di Marc Marquez. 3° Valentino Rossi. 4° Andrea Dovizioso : Il campione del mondo uscente dovrà difendersi anche dagli attacchi delle due Ducati: vanno forte sia Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive, sia Andrea Dovizioso, che alla vigilia delle ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP, che si correrà domani sul circuito di Assen. In prima fila, dietro Marquez, partiranno Carl Crutchlow e Valentino Rossi, seguiti in seconda fila The post Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

MotoGp – Marquez ‘studia’ Vinales ad Assen : la controllatina di Marc nella prova di partenza [VIDEO] : Marc Marquez ‘spia’ la partenza di Vinales: il campione del mondo ad Assen studia con attenzione il suo rivale della Yamaha E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito di Assen. Marquez ha chiuso davanti a tutti le Fp1 del Gp d’Olanda, ma deve fare attenzione alle due Yamaha, che hanno fame di vittoria, dopo un digiuno lungo un anno. Secondo tempo infatti per Vinales, ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Assen mi piace - e voglio il podio. Il mio rivale? Non so…” : Marc Marquez mantiene i piedi ben piantati al terreno nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Olanda 2018 (clicca qui per programma e tv) della MotoGP ad Assen. Il campione del mondo in carica è reduce dal secondo posto del GP di Catalogna nel quale nulla ha potuto contro Jorge Lorenzo, ma i lati positivi per il Cabroncito sono comunque numerosi. Marquez, inoltre, vuole sfruttare Assen, ...

MotoGp - Marc Marquez su Valentino Rossi / "Quello che fa a trentanove anni sarà difficile da ripetere" : MotoGp, Marc Marquez su Valentino Rossi: il pilota spagnolo a sorprese si sofferma sul campione italiano e avversario di una vita, complimentandosi con lui per le cose fatte fino ad ora.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:25:00 GMT)

MotoGP 2018 - Marc Marquez a Marca : 'Quello che fa Valentino Rossi a 39 anni è irripetibile' : Domenica alle 14 scatta il Gran Premio d'Olanda , gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, , ottavo appuntamento della stagione. Intervistato da Marca, il campione del mondo uscente parla di Valentino: "Essere paragonato a lui è incredibile. Difficilmente si potrà ripetere ciò che sta facendo lui a 39 anni"--A caccia del quinto titolo su sei stagioni di MotoGP, Marc Marquez nella settimana del GP d'Olanda torna a parlare di uno dei suoi ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Andrò bene ad Assen - la Cattedrale mi piace. Bello il vantaggio in campionato ma…” : Marc Marquez ha rafforzato la propria leadership nel Mondiale MotoGP 2018 e si presenta con ottimismo al GP di Olanda che si disputerà nel weekend ad Assen. Lo spagnolo scatterà con tutti i favori del pronostico nell’Università del motociclismo, desideroso di tornare al successo dopo che Jorge Lorenzo ha vinto le ultime due gare tra Mugello e Montmelò. Il pilota della Honda sembra davvero avere una Marcia in più e ha 27 punti di vantaggio ...

MotoGP - Test Barcellona 2018 : Marc Marquez è il più veloce davanti a Iannone - le Yamaha rimangono lontane : Si è conclusa con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti la giornata di Test di Barcellona riservata alla MotoGP. Nelle otto ore disputate sul tracciato del Montmelò, dove di ieri si è svolto il Gran Premio di Catalogna, ha girato quasi tutto il lotto dei piloti della classe regina, tranne le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo fresco di successo nella gara di casa. Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato il campione del ...