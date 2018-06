Mara Venier lascia Mediaset per Domenica In Maria De Filippi? Mi ha incoraggiata

Mara Venier lascia Tu si que vales per tornare in Rai : 'De Filippi la prima a saperlo' : Mara Venier lascia definitivamente il ruolo di giurata popolare a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi, per tornare di nuovo in Rai. Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2018-19 della tv di Stato è stato ufficializzato il ritorno della Venier su Raiuno, la quale dal prossimo settembre condurrà la sua amata 'Domenica In'. Intervistata dal 'Corriere della Sera', la Venier ha ...

Le "Chiavi" di Ischia a Mara Venier e Michael Radford : Ischia. A Mara Venier e al regista inglese Michael Radford sono state assegnate le "Chiavi di Ischia" che ritireranno il 16 luglio a Casamicciola nel corso del 16esimo Ischia Global Film & Music ...

Maria De Filippi - il consiglio a Mara Venier prima di tornare in Rai : «Fosse stato un altro programma...» : La conduzione di Mara Venier a Domenica In è ormai ufficiale. Dopo molti anni di assenza, la signora della domenica torna al timone del programma di Rai1, ma questo ha creato dei dispiaceri nell'...

Mara Venier va in Rai e lascia Maria : come l'ha presa davvero la De Filippi : Mara Venier la prossima stagione passa a Raiuno per condurre Domenica in . Dunque lascia Tu si que vales e Maria De Filippi. come l'ha presa Maria? Pare bene. La Venier al Corriere svela che la prima ...

Domenica In - Mara Venier teme la concorrenza dell'amica Barbara D'Urso : Nel corso della presentazione per i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2018/2019, avvenuta mercoledì 27 giugno con anche la presenza del direttore generale Mario Orfeo, è stata confermata l’indiscrezione che girava da tempo: Mara Venier farà il suo ritorno in Rai e lo farà dalla porta d’ingresso principale, visto che sarà al timone di Domenica In. Tutta la prima parte del contenitore Domenicale sarà affidato alla sua esperienza, mentre la ...

Mara Venier pronta per Domenica In : “De Filippi mi ha incoraggiato” : Domenica In: Mara Venier e i consigli di Maria De Filippi La conferma ufficiale è arrivata solo l’altro ieri durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 ma le voci si rincorrevano già da tempo: Mara Venier sarà la prossima conduttrice di Domenica In. Alle 17:30, poi, dopo tre ore e mezza di diretta, cederà la linea a Cristina Parodi che presenterà “La prima volta”. Per Mara Venier si tratta di un ritorno a casa: la ...

“Un mazzo così…”. Venier-D’Urso - lo scontro è già iniziato. Le parole di Mara spiazzano tutti. Cosa sta succedendo : Benedetta e Cristina Parodi ci hanno provato senza riuscirci. Così, dai vertici Rai, hanno richiamato lei: Mara Venier. Non c’è stato neppure bisogno di sedersi intorno ad un tavolo e discutere, la bionda signora della tv ha detto subito sì. Troppo forte il richiamo di mamma Rai dopo quattro anni passati a Mediaset. Troppo forte nonostante alla corta del Biscione Mara abbia vissuto una seconda giovinezza televisiva. «Sono stata combattuta perché ...

Mara Venier a Domenica In : «Barbara D'Urso? Mi farà un mazzo tanto» : 'Il primo amore non si scorda mai'. E così Mara Venier alla fine non ce l'ha fatta a dire di no ed è tornata a casa, alla sua Domenica In dopo 4 anni di lontananza, di risate a Mediaset. 'Sono stata ...

Mara Venier : "Tornare a Domenica In è una rivincita - per la Rai quattro anni fa ero vecchia" : Niente diplomazia. Mara Venier lo ammette senza problemi: quello a Domenica In "non è un ritorno, è una rivincita". Nella prossima stagione la conduttrice, come annunciato mesi fa in anteprima da Blogo, sarà alla guida dello storico contenitore di Rai1 per la decima volta. quattro anni fa l'addio, non senza polemiche, come ricorda oggi la Venier su Il Corriere della Sera:All’epoca il direttore di rete era Giancarlo Leone, i vertici Rai mi ...