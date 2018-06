Mani Pulite non è finita Il manager Binasco si uccide dopo 26 anni

ilgiornale

: @babylonboss @VIOLAMARTELLA46 Le mani pulite se le hai in tasca non servono a niente (cit. DON Milani) - VikSom71 : @babylonboss @VIOLAMARTELLA46 Le mani pulite se le hai in tasca non servono a niente (cit. DON Milani) - Davidone74 : Si è ucciso Bruno Binasco, ex manager autostrade, coinvolto in Mani Pulite - altroquotidiano : Suicida Bruno Binasco, che accusò il 'compagno G' in una delle inchieste su 'Mani pulite' -

(Di sabato 30 giugno 2018) Se una volta, una sola volta, l'inchiestaarrivò a bussare alle porte di Botteghe Oscure, lo si dovette a lui: Bruno, uomo d'impresa tosto e pragmatico, che nelle maglie di Tangentopoli era rimasto invischiato per tutt'altri motivi, e che fu tra i pochi ad ammettere di avere pagato anche il Pci-Pds. Adesso, gli amici che lo hanno visto nei giorni scorsi dicevano che "sì, era un po' strano". Ma nulla faceva trapelare all'esterno cheavesse deciso di farla. Invece ieri lo trovano impiccato sotto il portico della sua casa di Tortona, la cittadina in provincia di Alessandria dove era nato settantatrèfa, e da cui non si era mai staccato, neppure quando trattava faccia a faccia con i potenti di tutta Italia.Con lui non se ne va nessun mistero, perché quello che aveva da direlo aveva già detto senza reticenze, nelle diverse occasioni in cui le ...