Maltempo | piogge torrenziali in Serbia | danni e allagamenti

Maltempo Puglia : piogge intense a Bari - allagate strade e cantine : piogge intense dalla notte a Bari : le precipitazioni hanno causato l’allagamento della cripta della Basilica di San Nicola. Si segnala inoltre l’allagamento di alcuni sottovia (Santa Fara e de La Rotella, nei pressi della Metro) e di numerose strade , soprattutto nel quartiere San Paolo. I vigili del fuoco sono intervenuti a Palo del Colle ( Bari ) sono intervenuti in soccorso a una persona in difficoltà, e anche per allagamenti di ...

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...