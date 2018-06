Madrid autorizza sbarco nave Open Arms

L'imbarcazione con 60 migranti a bordo ha avuto l'Ok del governo spagnolo. Madrid ha autorizzato la nave Open Arms a sbarcare a Barcellona. Lo riferisce El Pais che cita fonti governative. I migranti erano stati salvati davanti alla Libia e la nave era in attesa di poter attraccare in un porto europeo e attendeva un sì dalla Spagna.Il sindaco di Barcellona su Twitter: la città è pronta a ricevere la nave. Chiediamo a Sanchez di permetterci di salvare vite umane,non vogliamo essere complici delle politiche di morte di Matteo Salvini(Di sabato 30 giugno 2018)

