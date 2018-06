Macron-Conte | caos e gelo sui centri migranti

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Macron : 'Centri d'accoglienza solo nei Paesi di primo approdo' - Conte lo smentisce : Sono passate sole poche ore dalla fine del Vertice Europeo, ma le parole di Emmanuel Macron hanno già smorzato l'entusiasmo di Giuseppe Conte il quale si era detto Contento del risultato ottenuto per l'Italia. Il presidente francese ha, infatti, ribadito che la Francia non è un Paese di primo approdo per i flussi migratori e non è quindi tenuta a costruire centri d'accoglienza sul proprio territorio, cosa che invece spetta a Paesi come Italia e ...

Macron : "Hotspot solo nei Paesi di primo ingresso". Conte : "Era stanco - lo smentisco" : 17.55 - Il presidente francese Emmanuel Macron rilancia: "il concetto di Paese di primo arrivo non è cancellabile". Macron ha precisato che secondo la Francia i centri di accoglienza e controllo per i migranti dovranno essere istituti nei Paesi di primo sbarco. Intanto si registra anche la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel: "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non c'è nessun ...

Vertice Ue - accordo sui migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Vertice Ue - accordo sui migranti. Conte : “Parole di Macron sui centri d’accoglienza? Era stanco - lo smentisco” : “Macron era stanco, lo smentisco. Abbiamo finito alle 5″ di mattina. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle dichiarazioni del presidente francese, secondo cui i centri di accoglienza dei migranti si faranno solo nei Paesi di primo sbarco e non in Francia. Nell’accordo raggiunto “non si fa riferimento a un Paese di primo transito o di secondo transito”, ha precisato Conte, ...

Giorgia Meloni - dopo il Consiglio europeo massacra il premier Conte : 'Ingenuo - si è fatto raggirare da Macron e Merkel' : Il bilancio del Consiglio europeo per l'Italia è a dir poco pessimo. Secondo Giorgia Meloni la missione del premier Giuseppe Conte è fallita miseramente, visto che l'accordo finale tra i 28 Paesi Ue ...