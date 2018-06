M5s | Lombardi | “Via Almirante a Roma? Io avrei votato sì Fascisti e antifascisti è

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5s : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Stadio della Roma - Roberta Lombardi demolisce il M5s : 'Bonafede deve fare chiarezza' : La grillina Roberta Lombardi non ha intenzione di farsi sporcare dagli schizzi di fango che arrivano dopo l'esplosione dell'ultimo scandalo in casa M5s sullo Stadio della Roma. Il nome della ...

NUOVO STADIO ROMA - 9 ARRESTATI : C’È ANCHE PARNASI/ Lombardi (M5s) fa chiarezza - Lanzalone si dimette da Acea? : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di ROMA(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Dalla Lombardi - M5s - alle Onlus - così Parnasi sosteneva i politici. L'esponente grillina : falso : Per 'ottenere i favori del mondo 5 Stelle' l'imprenditore Luca Paranasi avviò 'l'attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi'. Lo scrive il gip Maria Paola Tommaselli nell'ordinanza di custodia ...

Stadio Roma : Lombardi e 'falchi' M5s - quei dubbi su pressing Lanzalone in Campidoglio : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Consulente vicino al M5S ma non all'intero universo grillino. L'operato di Luca Lanzalone, il presidente dell'Acea finito ai domiciliari per l'inchiesta sullo Stadio della Roma, finì sotto l'occhio critico di una parte del Movimento capitanato dalla 'pasionaria' Roberta L

Lombardi (M5s) : Corruzione trasversale preoccupa : Roma – Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’indagine della Procura sullo Stadio della Roma. “Quando una Procura denuncia un sistema di Corruzione trasversale su un’opera importante come il nuovo stadio, la prima cosa da fare e’ preoccuparsi. Il MoVimento Cinquestelle esiste proprio per restituire ai cittadini ciò che e’ loro. I beni comuni, il ...

Lombardi (M5s) : Volare in alto con la testa ma piedi a terra : Roma – Roberta Lombardi, il capoggruppo M5S in Consiglio regionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha utilizzato il noto social network Twitter per commentare i dati delle elezioni comunali di ieri. “‘Vola in alto con la testa e stai con i piedi a terra’. E sui nostri territori. Roma in primis. Ripartiamo da un nuovo staff per gli enti locali e i gruppi territoriali #merito”. L'articolo Lombardi (M5S): Volare ...

Governo : Violi (M5s) - sicuramente avrà attenzione per Lombardia : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – “sicuramente il nuovo Governo avrà una grande attenzione per i nostri territori. Tra le priorità, anche grazie ai numerosi ministri lombardi, il sostegno alle aziende, il rilancio del lavoro e l’autonomia”, così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, che ha evidenziato anche che “Luigi Di Maio ha dimostrato una grande capacità politica e di mediazione sempre mettendo al ...

Monza - tangenti in lavori pubblici : 21 arresti/ M5s Lombardia : "Film penoso" : tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:56:00 GMT)