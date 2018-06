M5s | il bilancio di Rousseau è chiaro Ma restano dubbi sulla trasparenza

M5s pubblica bilancio e finanziatori di Rousseau : nel 2017 rosso di 135mila euro : “Il bilancio del primo anno completo di Rousseau si è chiuso con 357mila euro di ricavi grazie principalmente alle donazioni (di 29 euro in media) dei sostenitori e degli iscritti, a fronte di 493mila euro di costi“. Lo rende noto l’Associazione Rousseau, pubblicando, con un post sul Blog delle Stelle, il rendiconto relativo all’anno 2017. “Hanno contribuito significativamente ai costi – spiega ...

Sicilia : Zafarana (M5s) - basta con questa eterna sessione di bilancio : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "basta, chiudiamo questa eterna sessione di bilancio e torniamo a dare risposte ai Siciliani. Per troppo tempo quest’Aula è stata paralizzata dai giochetti di questa inesistente maggioranza, mentre la Sicilia è in attesa di risposte. Siamo stanchi di essere additati co

M5s - bilancio in perdita per l’Associazione Rousseau : rosso da 135mila euro : Il bilancio del primo anno completo dell'Associazione Rousseau presenta una perdita d'esercizio pari a 135.000 circa. I costi di gestione risultano superiori alle entrate, quasi tutte ascrivibili alle donazioni di iscritti e attivisti (in media pari a circa 53 euro, da un minimo di 1 euro a un massimo di 5000 euro).Continua a leggere

M5s : pubblicato il bilancio dell'Associazione Rousseau : Il MoVimento 5 Stelle ha pubblicato oggi sul suo Blog delle Stelle i link per scaricare il bilancio 2017 dell'Associazione Rousseau che si occupa della piattaforma attraverso cui i sostenitori pentastellati possono dare il contributo ed è anche quella attraverso cui possono votare quando vengono chiamati in causa, come è stato per esempio di recente con il contratto di governo condiviso con la Lega. Il bilancio 2017 vede costi superiori ai ...

M5s - il bilancio di Rousseau : Rousseau, sottolinea l'Associazione a commento del bilancio 2017, "ha avuto un ruolo fondamentale" nell'esercizio "della democrazia diretta e della partecipazione alla vita politica. In vista delle ...

M5s - il bilancio di Rousseau : "Il bilancio del primo anno completo di Rousseau si è chiuso con 357.000 euro di ricavi grazie principalmente alle donazioni , di 29 euro in media, dei sostenitori e degli iscritti, a fronte di 493.

Iva - Europa e pareggio di bilancio : cosa c'è nel Def M5s-Lega : La rimodulazione del rapporto deficit/Pil 'Può darsi che ci sia una rimodulazione' del rapporto deficit/Pil, ha sottolineato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo a Circo ...

Sicilia : Trizzino (M5s) - collegato inutile - Miccichè chiuda sessione bilancio : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - "Siamo in sessione finanziaria da dicembre. La Regione è congelata, siamo impantanati sul cosiddetto collegato, una norma inutile, che non serve a niente se non ad accontentare gli amici. Dentro non ci sono norme economiche come dimostra il balletto del provvedimento d

Lazio : ok Bilancio - astenuti M5s-Pirozzi : ANSA, - ROMA, 01 GIU - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato con il voto favorevole del centrosinistra e l'astensione di M5s, Sergio Pirozzi e dei due consiglieri del Gruppo Misto il Bilancio ...

Palermo : assessore Gentile - da M5s su bilancio disinformazione e allarmismi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “La diffusione di dati parziali e assemblati serve solo a guadagnare scampoli di ‘visibilità’ e rischia di disinformare e creare allarmismi. In attesa che il Consiglio comunale approvi il testo di bilancio consolidato proposto dalla Giunta, così come sollecitato da tanti e, da ultimo, dagli stessi revisori dei conti proprio in sede di esame dello stesso testo, l’amministrazione fornirà ...