M5s | Di Maio | “Sondaggi negativi? Noi trattati da inesperti | ma in 5 anni abbiamo mandato

Di Maio : M5s scende nei sondaggi? Sottovalutarci porta fortuna : Milano, 30 giu. , askanews, 'Io credo abbia sempre portato fortuna questo schema qua, siamo stati sempre sottovalutati, trattati come inesperti e incapaci: in 5 anni abbiamo mandato a casa Letta, ...

Di Maio dà il via libera al gasdotto abruzzese odiato dal M5s : E’ notizia del 25 giugno che il Mise ha autorizzato la realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. E’ uno direbbe “vabbè”, prima di passare ad altro. Non fosse, però, per quello strana omonimia: vuoi vedere che quel metanodotto Larino-Chieti è lo stesso metanodotto Larino-Chieti contro cui i vertic

Vitalizi - sondaggio M5s : “Casta” batte Fico/ Falomi : “Logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario” : Vitalizi, Di Maio: “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. M5s lancia sondaggio: “State con Fico o con la Casta?”. La Rete premia gli ex parlamentari e il post su Facebook sparisce(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:48:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio “Piangete pure - ve li togliamo lo stesso”/ Video scontro M5s-Casellati - Fico : “Si va avanti" : Vitalizi, Di Maio “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. Video, scontro tra Movimento 5 Stelle a la Casellati, Roberto Fico: “Si va avanti anche da soli". Il punto sui tagli(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:16:00 GMT)

M5s : oggi incontro Grillo-Di Maio : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Dopo aver visto il presidente della Camera Roberto Fico, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a fine giornata, a quanto si apprende, Beppe Grillo vedrà anche Luigi Di Maio. L'articolo M5S: oggi incontro Grillo-Di Maio sembra essere il primo su Meteo Web.

BEPPE GRILLO “SENATO DEI CITTADINI ESTRATTO A SORTE”/ M5s - sfiduciato Di Maio? Spopola selfie con Raggi e Fico : BEPPE GRILLO lancia l'idea: “SENATO dei CITTADINI, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Di Maio sui vitalizi : «I ricorsi non ci fermeranno». Ira M5s su Casellati : «Una giravolta incredibile» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Beppe Grillo : “Senato dei Cittadini con politici estratti a caso”/ Fondatore M5s ‘sfiducia’ Di Maio e grillini : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei Cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:21:00 GMT)

"Al governo 3 ministri gay : 2 di M5s e 1 della Lega. Salvini? Brutto - meglio Di Maio" : Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha rilasciato dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre".A chi gli domanda perché le personalità della politica non facciano coming out, risponde: "Se fossero leghisti, direi perché la loro ...

