L'Unione europea non funziona? Ecco la soluzione : sciogliamola Nessuno credeva alla Brexit... : Molti anni fa sono rimasto un po' stupido quando mi sono accorto di essere un tendenziale sfasciafamiglie. Non nel senso che tutte le mogli degli amici si innamorassero di me ma nel senso che, quando qualcuno mi raccontava i suoi problemi coniugali, la mia reazione pressoché costante era...

Migranti - L’Unione europea ha deciso. Cosa prevede la nuova intesa : Accordo alle prime luci dell’alba a Bruxelles sui Migranti. “I 28 leader hanno trovato un’intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa l’immigrazione”, ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di una maratona notturna per la difficile trattativa. “Da questo Consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è ...

Brexit - è arrivata la legge che permetterà a Londra di uscire dalL’Unione Europea : Dopo due anni dal referendum sulla Brexit (era il 23 giugno 2016), e dopo mesi e mesi di accese discussioni e vibranti dibattiti parlamentari, la decisione del Regno Unito di uscire dall"Unione Europea è diventata finalmente legge e, dunque, ancor più definitiva.Già, perché John Bercow, presidente della Camera dei Comuni, ha ufficialmente annunciato che la proposta di legge per abbandonare l"Ue ha ottenuto il beneplacito decisivo della Regina ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini delL’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

La crisi migratoria è l’ingrediente fatale che potrebbe sciogliere L’Unione europea : "Centodieci anni fa l’autore britannico Israel Zangwill completò la sua opera teatrale ‘Il melting pot’. Rappresentata per la prima volta a Washington nell’ottobre 1908 – dove fu accolta entusiasticamente dal presidente Theodore Roosevelt – celebrava gli Stati Uniti come un gigantesco crogiolo, che

L’Unione europea potrebbe rompere Internet : Il nuovo Regolamento per il copyright in discussione contiene due articoli controversi e – a detta di molti – pericolosi per la libera circolazione dei contenuti online The post L’Unione Europea potrebbe rompere Internet appeared first on Il Post.

L’Unione europea ha imposto dazi sugli Stati Uniti : Su merci importate per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi imposti da Trump sull'Europa The post L’Unione Europea ha imposto dazi sugli Stati Uniti appeared first on Il Post.

L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2 - 8 miliardi di euro : L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump su alluminio e acciaio importati dall’europa. I nuovi dazi hanno The post L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro appeared first on Il Post.

Detersivi - L’Unione europea mette al bando quelli nocivi : quali sono e i rischi : L’Unione Europea mette al bando i Detersivi nocivi per la salute, contenenti sostanze chimiche che interferiscono con il nostro sistema ormonale. Si tratta di prodotti per la casa, ma anche saponi e anti-zanzare, che comunemente vengono utilizzate, con gravi rischi per il nostro benessere. Nelle loro formulazioni infatti sono presenti degli Edc, ossia interferenti endocrini, che possono causare malattie cardiovascolari, obesità e diabete. ...

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse delL’Unione europea - governo naviga nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...

Stop delL’Unione europea agli Edc : così i disinfettanti saranno più sicuri : Si chiamano interferenti endocrini, o più comunemente Edc (Endocrine disrupting chemicals) e sono le sostanze chimiche appena messe al bando dalla Commissione europea. Lo scorso 7 giugno, infatti, l’Ue ha emesso un provvedimento (Regolamento Ue 2017/2100) secondo il quale i nuovi disinfettanti e biocidi messi in commercio dovranno essere privi degli Edc: queste sostanze, che finora si trovavano in detergenti per la casa e nei prodotti per ...

Ucraina - L’Unione europea estende le sanzioni alla Russia fino al 2019 : Le sanzioni imposte alla Russia resteranno in vigore almeno un altro anno. Il Consiglio Europeo ha esteso fino al 23 giugno 2019 le misure economiche imposte a Mosca in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Ue. Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti ...