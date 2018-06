Lunedì 14esima a 3 | 5 milioni di pensionati | costa 1 | 7mld

Pensioni - Lunedì in arrivo 14esima per 3 - 5 milioni di pensionati : Roma, 30 giu. , askanews, 'lunedì 2 luglio sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti coloro che hanno compiuto 64 anni di età e che hanno un reddito ...