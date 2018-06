Luigi Mastroianni | l’ultima promessa | il post | critiche e risposte

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Sara Affi Fella ha raccontato tante bugie" : Non sono passate molte ore da quando Sara Affi Fella, ex tronista, ha pubblicato una diretta su Instagram per rispondere alle 'accuse' lanciate dall'ex fidanzato, Luigi Mastroianni, su Uomini e Donne Magazine. Quest'ultimo, tuttavia, ha deciso ovviamente di rispondere, sempre sul social. Mi sono allontanato dai social per un pò, perché ci crediate o meno, ho passato dei momenti veramente difficili in queste ultime settimane. Ho fatto ...

Uomini e Donne Trono Classico - Nicola Panico ancora contro Luigi Mastroianni : “Continua a farti il Botox” : Uomini e Donne, duro affondo di Nicola Panico contro Luigi Mastroianni: “Sei l’ultima persona che può parlare… continua a farti il Botox!” Giornata movimentata oggi per i fan di Uomini e Donne attivi sui social. La diretta Instagram di Sara Affi Fella, infatti, ha scatenato non poche reazioni nelle ultime ore. Il primo a rispondere […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Nicola Panico ancora contro Luigi ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante attacca duramente Luigi Mastroianni : UeD, Luigi Mastroianni attaccato da Nicolò Brigante sui social Le polemiche intorno alla rottura fra Luigi Mastroianni e Sarà Affi Fella non si placano. Così dopo l’intervista rilasciata dall’ex corteggiatore siculo a Uomini e Donne Magazine in cui ha spiegato i motivi della fine del rapporto con la tronista molisana, oggi è arrivata la risposta di quest’ultima in cui ha confutato ogni affermazione dell’ex fidanzato asserendo che Luigi era ...

Uomini e Donne oggi : mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi ride (VIDEO) : Uomini e Donne, al botta e risposta tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni segue la reazione di Lorenzo Riccardi: il video dell’ex corteggiatore La fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non poteva non coinvolgere, anche indirettamente, Lorenzo Riccardi. L’ex corteggiatore, infatti, sulla ragazza e sul suo rivale a Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni ...

Uomini e Donne gossip - Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi tira in ballo Nicola l’ex di lei : “Fa solo ridere” : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi se la prende con il suo ex: ecco cosa pensa dell’ex tronista e Nicola Panico Continua lo scontro social tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. Alla diretta annunciata dall’ex tronista ieri, infatti, è seguita subito dopo anche quella del siciliano che, tempestivamente, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi ...

Sara Affi Fella furiosa con Luigi Mastroianni : “Sa fare solo la vittima” : Luigi Mastroianni criticato duramente da Sara Affi Fella Inutile negarlo che questo è ormai diventato a tutti gli effetti il gossip dell’Estate. Difatti dal momento in cui Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati è scoppiato un incredibile putiferio mediatico. Per i pochi che non lo sapessero, i due si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne. Ma quando hanno iniziato a frequentarsi nella vita di tutti i giorni hanno ...

Uomini e donne - Nicola Panico contro Luigi Mastroianni : "Ha parlato in pubblico dell'intimità di Sara - un uomo non lo fa" : In un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, Nicola Panico torna a parlare dell'ex fidanzata Sara Affi Fella ma anche di Luigi Mastroianni, il corteggiatore che la tronista ha scelto e con il quale la relazione è già finita. Ecco le parole dell'ex fidanzato storico di Sara (i due parteciparono la scorsa estate a Temptation Island):Ho seguito parte della sua avventura a Uomini e donne e, con tutta onestà, ti dico che se ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati : possibile riavvicinamento con Nicola Panico? : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati Poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Dopo circa un mese dalla scelta avvenuta nello studio di...

U&D Sara e Luigi separati - Nicola Panico a Mastroianni : 'è andato in tv per pubblicità' : Continuano ad essere numerosi i commenti su Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella che si sono ufficialmente separati. [VIDEO] L'ormai ex neo coppia si è detta definitivamente 'addio' a distanza di circa un mese della scelta registrata presso gli studi Elios di Uomini e donne. La rottura tra Sara e Luigi risulta essere ampiamente commentata e criticata; ad intervenire a riguardo è stato anche l'ex fidanzato dell'ex tronista del trono classico, ...