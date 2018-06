Luca De Biase | «Il lavoro del futuro | tra paure e speranze»

vanityfair

: RT @perin_gl: Tam tam talks Generali Italia : Big Data il senso dei grandi numeri. A parlarne con noi Luca De Biase, Emanuele Borgonov , Gi… - sysint71 : RT @perin_gl: Tam tam talks Generali Italia : Big Data il senso dei grandi numeri. A parlarne con noi Luca De Biase, Emanuele Borgonov , Gi… - giulianobasile : RT @perin_gl: Tam tam talks Generali Italia : Big Data il senso dei grandi numeri. A parlarne con noi Luca De Biase, Emanuele Borgonov , Gi… - Sergio_Pirani : RT @perin_gl: Tam tam talks Generali Italia : Big Data il senso dei grandi numeri. A parlarne con noi Luca De Biase, Emanuele Borgonov , Gi… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Mica facile metterlo a fuoco, maDeci ha provato con il suo nuovo libro «Ildel»: ci saranno ancora i mestieri di oggi? I periodi di disoccupazione diventeranno fisiologici? La gig economy conquisterà regole eque e diritti? E così il giornalista, con numeri, fatti e analisi, andando di azienda in azienda, ha cercato di mettere a fuoco ilche verrà, così legato all’identità sociale, così determinante per capire come saremo, che cosa penseremo e come andremo avanti: «Nella trasformazione tecnologica ed economica di questi anni, suldelsi addensa una nebbia che occorre diradare». E le domande sono tante: verso quali studi conviene indirizzare i ragazzi? Come ci si aggiorna per non precludersi le nuove opportunità professionali? Quali politiche si possono chiedere ai governanti in fatto di? LEGGI ANCHEIldel, dalla ...