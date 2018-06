Lo stato di salute dei mari a Lamezia Terme CZ | qualità delle acque marine e divieti di

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) L’eccellentedi balneazione certificata dall’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente per tutte le 27 aree di balneazione, circa 30 chilometri, dei cinque comuni costieri del lametino non deve far immaginare che ovunque è possibile fare il bagno in sicurezza. Per prevenire l’esposizione dei bagnanti a rischi per lasono da considerare le cinque aree con divieto di balneazione esistenti sul Tirreno lametino. Come c’è da considerare che a due mesi dall’inizio della stagione balneare non sono ancora disponibili per i bagnanti tutte le informazioni sui profili dei litorali e sullene specificate nelle norme nazionali ed europee vigenti. Norme che prevedono l’obbligo di esporre bene in evidenza appositi cartelli contenenti tutti i dati sullae classificazionedi balneazione e sulle specificità di ogni tratto di costa ...