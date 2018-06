Lo scherzo telefonico a Trump : un comico si finge senatore e The Donald ci casca : Lo scherzo telefonico a Trump: un comico si finge senatore e The Donald ci casca E’ polemica sul sistema di sicurezza della Casa Bianca: a John Melendez è bastato chiamare il centralino per mettersi in contatto con il presidente Continua a leggere L'articolo Lo scherzo telefonico a Trump: un comico si finge senatore e The Donald ci casca proviene da NewsGo.

«Pronto Donald?» - lo scherzo telefonico del comico a Trump - che ci casca - : Dovrebbe essere tra le persone più protette al mondo e invece basta alzare la cornetta, digitare il numero della Casa Bianca, spacciarsi per un nome importante per farsi richiamare dal presidente Donald Trump in persona. Almeno così è successo al ...

Comico Usa si finge senatore e fa uno scherzo telefonico a Trump - : John Melendez ha raccontato di essere riuscito a farsi passare il presidente degli Stati Uniti, che era sull'Air Force One, in meno di un'ora e mezza. La conversazione è stata poi pubblicata sul ...

'Pronto Donald?' - lo scherzo telefonico del comico a Trump : Il presidente degli Stati Uniti, tra le persone più protette al mondo, vittima di uno scherzo telefonico. È accaduto a Donald Trump e a bordo dell'Air Force One lo scorso mercoledì di ritorno a Washington da un comizio in North Dakota. Il comico John Melendez, ...