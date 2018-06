Livorno | accordo su braccialetti elettronici “Esclusa qualsiasi forma di controllo”

ilfattoquotidiano

: RT @nogarin: Qualche mese fa #Livorno è stata accostata ad Amazon per quelli che sono stati definiti erroneamente braccialetti elettronici.… - dstVoid : RT @nogarin: Qualche mese fa #Livorno è stata accostata ad Amazon per quelli che sono stati definiti erroneamente braccialetti elettronici.… - Marco__Bellucci : RT @nogarin: Qualche mese fa #Livorno è stata accostata ad Amazon per quelli che sono stati definiti erroneamente braccialetti elettronici.… - francesco_colla : RT @nogarin: Qualche mese fa #Livorno è stata accostata ad Amazon per quelli che sono stati definiti erroneamente braccialetti elettronici.… -

(Di sabato 30 giugno 2018)suidella discordia. I sindacati li avevano bollati come un odioso strumento di controllo dei lavoratori sul “modello Amazon”, parlando anche di “misure inaccettabili” che ledono la loro “dignità”. Dopo due mesi e un mare di polemiche hanno però accettato il loro utilizzo al polso degli spazzini livornesi con unsiglato ai primi di giugno che il fattoquotidiano.it pubblica in esclusiva (scarica copia del documento) e che potrebbe chiudere la vicenda come aprirne di nuove, magari in altre municipalità. Era emersa ad aprile la questione dei dispositivi messi al polso ai dipendenti della Avr, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a, era finita sulle prime pagine dei giornali di tutta Italia perché apparentemente molto simile a quella che a febbraio scorso aveva creato molto imbarazzo ad Amazon, la multinazionale delle spedizioni ...