Gay Pride - Spadafora M5S si smarca dalla Lega 'L Italia non tornerà indietro sui diritti' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 - Elia Viviani : “Vestire il tricolore è un sogno. Non avrei mai pensato di vincere così” : Elia Viviani ha vinto i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Il 29enne veneto ha saputo tenere in modo straordinario sull’impegnativo percorso di Darfo Boario Terme e poi ha sfruttato le sue doti da velocista per battere Giovanni Visconti. Il corridore della Quick-Step Floors va così a vestire una meritatissima maglia tricolore. Grande soddisfazione e tanta emozione per Viviani all’arrivo, che ha così commentato la sua impresa a ...

Migranti - Open Arms accusa l'Italia per i morti in Libia. Fico : "Non chiuderei i porti" : Salvini insiste con la linea dura. Ma il presidente della Camera: "Da ong lavoro straordinario". Il 'j'accuse' dell'organizzazione dopo il naufragio di ieri Naufragio in Libia: 100 dispersi, annegati ...

"Non abbiamo posti" : negano l'iscrizione a un senegalese ma lo danno subito al suo amico Italiano : Il gestore della Just Fit di Monselice, in provincia di Padova, seleziona i clienti secondo il colore della pelle: "Tre iscritti su dieci sono stranieri, ma con l’aumento dei clienti di colore sono cresciuti anche i furti"

Migranti - Salvini : "Nave Open Arms mai in Italia". Fico : "Io non chiuderei i porti" : Il ministro dell'Interno insiste con la linea dura. La Ong spagnola replica: "Continuiamo a proteggere il diritto alla vita degli invisibili"

Di Maio : in Ue senza Italia non si fa nulla - rispettare patti : Milano, 30 giu. , askanews, Questa a livello europeo 'non è una partita in cui c'è chi vince e c'è chi perde; secondo me ieri abbiamo stabilito prima di tutto un principio e cioè che senza l'Italia ...

Gallinari-Italia - qualcosa si è rotto! Sacchetti non le manda a dire : “priorità ai Clippers - ma poi ai Mondiali convocherò….” : Fra Danilo Gallinari e la Nazionale i rapporti restano alquanto complicati: dal pugno a Kok alla priorità ai Clippers, c’è il rischio di non vedere più il Gallo con la maglia dell’Italia “Ho trovato ampia disponibilità all’azzurro da quasi tutti. Quasi. Quando dovrò fare le convocazioni tutti capiranno che sarà stata una scelta dettata da poca disponibilità. Nomi non ne farò. Il prossimo anno, se dovessi avere il piacere di ...