L' Isis rivendica ufficialmente 268 attentati durante il Ramadan

Benjamin Herman, 31 anni, martedì ha ucciso due poliziotte e uno studente in Belgio e poi è stato a sua volta ucciso dalla polizia. È emerso che la sera prima aveva ammazzato un altro uomo, un ex detenuto che il killer conosceva.

Liegi - il killer aveva già ucciso la sera prima dell’attentato. Isis rivendica : Benjamin Herman, 31 anni, martedì ha ucciso due poliziotte e uno studente in Belgio e poi è stato a sua volta ucciso dalla polizia. È emerso che la sera prima aveva ammazzato un altro uomo, un ex detenuto che il killer conosceva. Nella serata di mercoledì l’Isis ha rivendicato l’attacco attraverso l’agenzia Amaq: “Era un nostro soldato”.Continua a leggere

"Era un soldato dello Stato islamico" il killer di Liegi. Così l'Isis, secondo quanto riporta il Site, rivendica attraverso l'agenzia Amaq la paternità dell'attentato in Belgio. Ieri tre persone, due agenti di polizia e un passante, sono stati uccisi dal terrorista.

'È stato un nostro soldato'. Con queste parole l' Isis ha rivendicato l'attacco che ieri a Liegi , in Belgio, ha causato la morte di cinque persone, incluso lo stesso terrorista Benjamin Herman

Amaq, l'agenzia di stampa affiliata allo Stato Islamico (ISIS), ha rivendicato l'attentato di martedì di Liegi, in Belgio, nel quale un uomo ha ucciso tre persone e ha ferito due poliziotti, prima di essere ucciso dalla polizia.

L'Isis rivendica l'attentato di Grozny - ma Kadyrov punta il dito contro "potenze occidentali" : L'Isis ha rivendicato l'attacco alla chiesa di San Michele Arcangelo di Grozny messo in atto sabato scorso. Lo riferisce il Site, la piattaforma che monitora le attività dei jihadisti sul web, citando ...

Sale a 13 il bilancio dei morti per gli attacchi terroristici di oggi a Surubaya in Indonesia. I feriti sarebbero 41. Secondo la polizia i kamikaze facevano tutti parte della stessa famiglia: madre, padre e quattro figli di età compresa tra 8 e 13 anni. Gli attacchi, coordinati, sono stati rivendicati dall'Isis.

Isis - le diverse procedure per rivendicare un attentato : Secondo la distorta visione dell'Isis, il mondo è diviso in due parti , il riferimento è al discorso dell'ex Presidente Bush, : o si è dalla parte dei crociati o con l'Islam. E' uno stratagemma ...