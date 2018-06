Lisa vince la prima edizione di Ora o mai più | l’accusa della Bertè

Ora o Mai Più 2 - la seconda stagione ci sarà? Intanto la prima la vince Lisa : Ora o Mai Più avrà una seconda stagione? Tutto fa supporre di sì! Il talent che ha portato alla ribalta delle vecchie glorie della musica italiana ha ottenuto un successo clamoroso in termini di share e di gradimento. Pensate che la prima puntata ha registrato uno share pari al 25% e di questi tempi con l’offerta che offre sempre più canali a tema nel DDT e le pay tv, sono numeri davvero eccellenti. Ora o mai Più 2, ci sarà una seconda ...

Ora o mai più : Lisa vince la seconda puntata e ricorda Fabrizio Frizzi : Lisa vince la 2^ puntata di Ora o mai più: standing ovation del pubblico Lisa, pseudonimo di AnnaLisa Panetta, ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più di venerdì 15 giugno. Dopo aver vinto la prima puntata dello show di Amadeus con il brano “Sempre” e “T’innamorerai” in duetto con Marco Masini, Lisa è riuscita a convincere giudici e pubblico in sala conquistando di nuovo il primo posto della classifica con 85 ...

Ora o mai più - Lisa vince e commuove tutti : «Avevo un tumore al cervello - ecco come sono guarita» : Ha vinto la prima puntata di 'Ora o mai più' dieci anni dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il singolo 'Sempre'. Ma soprattutto AnnaLisa Panetta , in arte Lisa, ha commosso il pubblico ...

Ora o mai più - Lisa vince e rivela : ‘Avevo un tumore al cervello - la fede mi ha aiutata’ : AnnaLisa Panetta, in arte Lisa, è l’ultima concorrente ad essere presentata da Amadeus nel corso della prima puntata di Ora o mai più (IL VIDEO). Nel video iniziale ripercorre le fasi della sua carriera, poi però nel momento di spiegare come mai è sparita dalle scene arriva la sorpresa, brutta: ha avuto un tumore al cervello. LEGGI: Ora o mai più, Donatella Milani lascia: arriva Francesca Alotta AnnaLisa Panetta, Lisa – la ...

Ora o Mai Più : lo show musicale di Amdeus convince. Vince la prima puntata Lisa : Il nuovo progetto televisivo di Amadeus, Ora o Mai Più è partito ieri sera venerdì 8 giugno. Fin da subito il popolo del web ha speso belle parole per il presentatore siciliano che ha portato alla ribalta 8 glorie dimenticate del mondo della musica accostandole con dei mostri sacri della musica italiana. Ora o Mai Più lo show musicale di Amadeus, conVince Il nuovo programma di Rai 1, Ora o Mai Più, era una vera è propria scommessa! Riportare in ...

