LISA | C' ERA UNA VOLTA L' INEDITO La vincitrice | Ora o mai più è il mio

LISA/ L'inedito 'C'era una volta' non piace alla giuria : "Può fare molto meglio" (Ora o mai più) : L'inedito di Lisa C'era una volta non convince la giuria. A Ora o mai più, aspre critiche dalla Bertè: "E' un plagio, ricorda tantissimo Ti sento". (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:59:00 GMT)

Navigazione 5G - ELISA è il primo operatore in Europa a vendere il servizio : Navigazione 5G, venduto il proprio servizio in abbonamento in Europa Navigazione 5G, Elisa è il primo operatore in Europa a vendere il servizio Elisa è il primo operatore mobile d'Europa ad avviare la ...

ELISA Isoardi incontra Antonella Clerici : “Mi auguro la sua carriera” : Antonella Clerici dà qualche consiglio a Elisa Isoardi Come ormai arcinoto un po’ a tutti, Antonella Clerici ha deciso di abbandonare dopo ben 18 lunghi anni La prova del cuoco. Difatti la popolare bionda conduttrice ha più volte rivelato di voler dedicarsi ad altri progetti, ma anche di voler stare più vicina ai suoi cari. E tale decisione l’ha presa dopo la morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, avendo capito in quella circostanza ...

ELISA Isoardi pronta per La Prova del Cuoco : 'Antonella è una donna meravigliosa' : Mi piace Provare tutte le cucine del mondo, così come mi piacciono tutte le culture ', ha spiegato la Isoardi. ' Se so cucinare? Lo faccio, gli altri mangiano e nessuno è mai morto avvelenato e sì, ...

“L’ha fatto”. ELISAbetta Canalis in spiaggia come non si è mai vista. Le foto non mentono. Una vera e propria ‘esplosione’ : Si sarà pure trasferita da tempo negli Stati Uniti, ma Elisabetta Canalis, una delle Veline di Striscia la Notizia più famose e amate di sempre, continua a dominare la cronaca rosa anche da oltreoceano. Se poi Eli, che è anche attivissima sui social, torna in Italia, beh, viene da sé che si riprende in un attimo lo scettro della più chiacchierata. Negli ultimi giorni, per dire, fa tanto rumore un pettegolezzo circa la sua presunta ...

Maddalena Corvaglia : "Senza ELISAbetta Canalis non avrei superato la separazione da mio marito" : Maddalena Corvaglia racconta al settimanale Oggi la sofferenza vissuta per la separazione dal marito Stef Burns, storico membro della band di Vasco Rossi:Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il ...

Palinsesti Rai 2018-19 - ELISA Isoardi sbotta : “Non parlo di Salvini!”/ La TV giornaliera dell’ammiraglia : Palinsesti Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 08:12:00 GMT)

“Straziante”. ELISA Isoardi - la tragica verità dietro “quella” preghiera. Una storia tristissima : “Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di ‘nodi’ che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani – una settimana fa Elisa Isoardi, la compagna di Matteo Salvini, aveva scritto su Instagram questa preghiera – Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue ...

La regina ELISAbetta incontrerà Trump (e potrebbe succedere di tutto) : La regina Elisabetta II incontrerà Donald Trump il mese prossimo, durante la sua visita in Gran Bretagna. Robert Wood Johnson, l’ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, in un’intervista a Sky News ha confermato il faccia a faccia, che è previsto per il 13 luglio: «Sì, incontrare Sua Maestà è la cosa più importante, perché lei è il Capo dello stato». Quella che sarà la prima visita di Trump in Gran Bretagna, da quando, nel 2016, è ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica terza puntata : LISA vincerà il talent? : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:02:00 GMT)

ELISA Isoardi condivide una preghiera su Instagram : "Tu conosci il mio dolore - sciogli questi nodi" : Elisa Isoardi è pronta a prendere in mano, a settembre, il timone de "La Prova del Cuoco". Nel frattempo, però, i suoi post su Instagram continuano a far discutere. Dopo quello in cui si è mostrata mentre stirava una camicia, del compagno Matteo Salvini, ora ha pubblicato un suo primo piano accompagnato da una 'preghiera' dedicata alla Madonna che scioglie i nodi. Una catena, in pratica. Alla mamma di tutte le mamme... Vergine Maria, ...

Roma Città Mondo - stasera al Teatro India AnnaLISA Bianco porta in scena "Le storie degli altri" - : Oggi , ore 21, al Teatro India va in scena nell'ambito di Roma CITTA' Mondo. Festa teatrale dell'Intercultura, LE storie degli ALTRI, spettacolo diretto da Annalisa Bianco, nato dal progetto di laboratorio teatrale rivolto ai minori non accompagnati del centro di ...

ELISA Isoardi - su Instagram la preghiera alla Madonna : "Tu conosci il mio dolore" : Senza trucco, con un'immagine sacra alle spalle e una preghiera alla Madonna che scioglie i nodi, un'orazione molto cara a papa Francesco: è l'ultimo post di Elisa Isoardi su Instagram che sta...

ELISA Isoardi - preghiera alla Vergine Maria su Instagram : «Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore...» : #buonanotte Un post condiviso da Elisa Isoardi , @ElisaIsoardi, in data: Giu 18, 2018 at 2:33 PDT Tanti i commenti: molti criticano il compagno e la sua politica sui migranti. Ma ci sono anche ...