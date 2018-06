Linea Blu – Dodicesima puntata del 30 giugno 2018 – Sperlonga e Circeo

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/ArcheoLinea (2) : (AdnKronos) - “I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intens

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/ArcheoLinea : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea, il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania. Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di ...

Alilauro : al via dal 27 giugno Cilento Blu/ArcheoLinea (2) : (AdnKronos) – ‘I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare ...

Linea Blu – Undicesima puntata del 23 giugno 2018 – Rimini. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Undicesima […] L'articolo Linea Blu – Undicesima puntata del 23 giugno 2018 – Rimini. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Anticipazioni Lineablu : Rimini la capitale del divertimento : Torna su Rai 1 Lineablu, il programma televisivo di divulgazione culturale condotto da Donatella Bianchi Prosegue il lungo viaggio di Lineablu alla scoperta delle coste della nostra penisola. Durante il prossimo appuntamento Donatella Bianchi e l’inviato Fabio Gallo approderanno a Rimini a detta di tutti la capitale del divertimento in Italia. Ecco le Anticipazioni sulla nuova puntata di sabato 23 giugno. Lineablu 2018: Rimini la capitale ...

Linea Blu – Decima puntata del 16 giugno 2018 – Le perle di Venere. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Decima […] L'articolo Linea Blu – Decima puntata del 16 giugno 2018 – Le perle di Venere. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

TV - Rai1 : “Lineablu” e le avventure degli esploratori del blu : Il viaggio di Donatella Bianchi sulle coste e i mari più belli della nostra penisola raddoppia e va in onda anche la domenica mattina. Domenica 10 giugno alle ore 8.20 su Rai1 le telecamere di Lineablu entreranno nella casa di un grande esploratore del mare, Alberto Luca Recchi, l’uomo che ha fotografato gli abissi di tutto il mondo e che per primo ha organizzato una spedizione per cercare gli squali nel mediterraneo. Tra esperienze personali, ...

Linea Blu – Nona puntata del 9 giugno 2018 – Da Maratea a Diamante. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Nona […] L'articolo Linea Blu – Nona puntata del 9 giugno 2018 – Da Maratea a Diamante. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

RAI 1 * LineaBLU : Un viaggio straordinario dalla Basilicata al Nord della Calabria - lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare - per ... : Scienza sommersa: i recenti studi dell'Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più ...

Linea Blu – Ottava puntata del 2 giugno 2018 – Carloforte e Sant’Antioco. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donetella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Ottava […] L'articolo Linea Blu – Ottava puntata del 2 giugno 2018 – Carloforte e Sant’Antioco. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Blue Panorama sceglie Torino come nuova base e lancia Linea Torino-Roma : Teleborsa, - Blue Panorama Airlines sceglie Torino come nuova base operativa ed annuncia l'avvio del nuovo collegamento Torino-Roma a partire dal 1° ottobre . La decisione concretizza la scelta ...