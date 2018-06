L' ex ministro Alfano torna a fare l' avvocato per lo studio BonelliErede

agi

(Di sabato 30 giugno 2018) L'exdegli Esteri Angelinol'e da lunedì prossimo diventerà consulente per lo studio legale BonelliErede su questioni di diritto e diplomazia internazionale. La novità è stata annunciata dallo studio milanese in una nota, in cui si afferma chesarà 'of Counsel', ossia consulente esterno, inserito in un focus team di professionisti su 'Public International Law & Economic Diplomacy'. All'interno del gruppo, si afferma, verranno integrate le competenze di Angelinocon quelle di molti professionisti che si occupano di materie collegate al diritto internazionale pubblico come, ad esempio, anticorruzione, arbitrati internazionali, fiscalità e regolatorio. ...