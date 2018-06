Lettera aperta inviata dal Forum siciliano dei movimenti per l´Acqua ed i Beni Comuni ai

Ballottaggi 2018 - Lettera aperta per una nuova e civile Resistenza : Ci stiamo tutti quanti macchiando di vergogna. Anche adesso, mentre fintamente distratti viviamo il nostro qualunque lasciando che il Paese che siamo trasformi la tratta di esseri umani in un mercato del consenso. Adesso che uomini neri vengono riciclati in elettori bianchi. Adesso che la propaganda è tornata a farsi sui “diversi”. Adesso che concetti terribili e idee ignobili emergono da un passato relegato e rilegato. Questa non è la mia ...

Lettera aperta a Nicola Zingaretti - per una sinistra che riparta : Caro Nicola,la tua valutazione, dopo il voto di domenica scorsa, ultima (?) tappa del lungo declino del Pd e di tutte le sinistre più o meno rosse, mi è sembrata la più consapevole della portata della sfida:"Un ciclo storico si è chiuso. Vanno ridefiniti un pensiero strategico, la nostra collocazione politica, le forme del partito e il suo rapporto con gli umori più profondi della società italiana, ...

OZ Officine Zero Lettera aperta alla città : Come chi ci ha seguiti sa, siamo una comunità di oltre 40 lavoratrici e lavoratori consolidata e riconosciuta fra le più attive nell'economia collaborativa e nella rigenerazione urbana dal basso a ...

Arriva in redazione una lettera aperta riguardante i Ricorrenti del concorso DS 2011: "La prima fase del nuovo concorso per Dirigenti Scolastici bandito nel 2017 ormai è in dirittura di arrivo: a breve usciranno le batterie dei quesiti. Ma il problema dei Ricorrenti del concorso DS 2011 rimane, a tutt'oggi, irrisolto nonostante le innumerevoli richieste,

Famiglie senz’auto - Lettera aperta ai ministri Costa e Toninelli : Circa 7 anni fa un’auto invase la nostra carreggiata e distrusse la nostra vettura: io, mio marito e i bambini ci salvammo per miracolo. Da allora abbiamo deciso di non ricomprarla. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, le nostre motivazioni si sono rafforzate e approfondite. Ci siamo organizzati, abbiamo conosciuto tante altre Famiglie senz’auto, creato una rete e la nostra scelta di vita è diventato impegno civile e ...

Lettera aperta di un'aspirante mamma adottiva single : Oggi, attraverso questa Lettera testimonianza, vorrei porre all'attenzione la questione dell'adozione e dell'affido alle persone singole. Sono tante, sempre di più le persone che non si sposano, non convivono. Spesso hanno risorse, tempo, disponibilità affettiva e la famiglia d'origine alle spalle.E a volte desiderano mettere tutto questo a disposizione di un bambino o di un ragazzo in stato di abbandono. La legge italiana oggi non ...

ALESSANDRA APPIANO - Lettera aperta DEL MARITO NANNI DALBECCHI: "Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto". Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese

Lettera aperta - Richiesta di incontro con il Prefetto di Trapani e proclamazione stato di agitazione Pol Pen Trapani : L'anzianità anagrafica frutto di una scellerata scelta politica nell'arco dell'ultimo decennio, fatta di arruolamenti con il contagocce, causa problematiche legate alle assenze dal servizio per ...

La magistratura vuole vederci chiaro e fare piena luce sulla morte di Davide Colizzi, un uomo di 49 anni di Maracalagonis deceduto a fine maggio, tre giorni dopo essere stato sottoposto a un'operazione chirurgica al...

MATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati: "Maturità": una scadenza temuta o agognata, un rito laico che si trascina sempre più fiacco. Ha ancora senso? La Lettera aperta ai maturandi di LUCA MONTECCHI

Ferrovie : Lettera aperta al nuovo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : Insomma, discutere oggi di Ferrovie, significa discutere di futuro, economia, sviluppo sociale ed interscambi culturali. Vale per tutto il mondo, ed a maggior ragione vale per la Calabria, regione ...

Lettera aperta di un gay a Matteo Salvini Video : I rappresentanti della Lega, Matteo Salvini [Video] compreso, non hanno avuto nemmeno il tempo di insediarsi al governo, che subito vengono sottoposti a un fuoco di fila di accuse di omofobia, xenofobia e fascismo. Ad andare controcorrente è lo scrittore calabrese Nino Spirlì, dichiaratamente gay e autore, tra gli altri, del romanzo ‘Diario di una Vecchia Checca’. Dal suo blog, ospitato sulle pagine dell’edizione online de Il Giornale, Spirlì ha ...

Caro Valentino, siamo reduci da una giornata in cui, per l'ennesima volta, sei riuscito a lasciarci tutti senza parole. Non una prima fila, non una "semplice" pole, ma battere addirittura il record al Mugello! Come abbiamo scritto oggi in un post, tu sei un po' come Alex Zanardi: non smettete mai di stupirci.

Lettera aperta a Di Maio e Salvini : Lettera aperta a Di Maio e Salvini – Signori vertici dei due partiti M5S-Lega, lo spettacolo è ormai giunto a conclusione. Buona la vostra interpretazione, di grande ira e disappunto, in perfetta sintonia con gran parte dei rispettivi elettorati e di molti degli italiani. Ma ora che la recita è finita esaminiamo, con freddezza e lucidità, l’accaduto. Non abbiamo visto di buon occhio, il forzoso incontro di Salvini con Berlusconi, ...