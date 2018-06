Leonardo Pieraccioni | Mai rimettersi con l' ex | lo sconsiglio anche a Romina e

huffingtonpost

: Sul set di 'Se son rose', il nuovo film di Leonardo Pieraccioni - IOdonna : Sul set di 'Se son rose', il nuovo film di Leonardo Pieraccioni - MISTERO_MISTERI : 'Se son rose', la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni: porto sul set tutti i miei difetti - GDS_it : ' #Sesonrose ', la nuova commedia di @LeonardoPieraccioni : porto sul set tutti i miei difetti… -

(Di sabato 30 giugno 2018) "Maicon l'ex, loe Albano. L'amore torna con le stesse dinamiche". In un'intervista rilasciata alla Stampa,presenta il nuovo film - "Se son rose" - e racconta la sua visione dell'amore, maturata dall'esperienza. Si legge sulla Stampa:"La 'trombamica' non esiste'. Laddove i maschi potrebbero coltivare questo tipo di relazione, per le femmine, dopo due o tre volte, interviene qualcos'altro. Mia madre mi raccontava di uomini che avevano due famiglie. Oggi le donne non chiudono più un occhio, e poi con internet viene fuori subito tutto, al terzo 'like' si capisce che c'è qualcosa sotto".Il nuovo film racconta di un uomo che rincontra le sue ex, con le quali tenta un riavvicinamento, ma, dice lui, "le minestre riscaldate non vanno bene". I motivi che vi avevano fatto allontanare, riemergeranno in breve ...