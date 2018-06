Legge 104 | Bussetti | ' Basta abusi nella scuola' | ma le sentenze condannano il Ministero

Legge 104 : 1.900 euro per chi assiste parenti disabili - ecco le novità : Tra i nuovi provvedimenti all’esame del parlamento appena insediato c’è anche il nuovo Testo Unico con detrazioni e benefici fiscali a favore di quei familiari che assistono un disabile. Tra i benefici previsti dal testo normativo in discussione c’è la possibilità di richiedere 1.900 euro di bonus, erogato direttamente dall’Inps. Difficile prevedere i tempi di approvazione, ma l’atto rappresenta la fusione di tre ...

Legge 104 : ecco le agevolazioni permesse dall’art 3 - comma 1 : La Legge 104 art 3, comma 1, consente determinate agevolazioni a chi assiste un familiare con disabilità e innanzitutto specifica che la persona handicappata è: “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. agevolazioni della Legge ...

Permessi Legge 104 : quando vengono estesi ai parenti? : In tanti si chiedono se il diritto ai Permessi Legge 104 possa essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado. Per rispondere a questa domanda, occorre Leggere scrupolosamente la Legge 183/2010 e visionare attentamente la risposta del ministero del Lavoro all’Interpello n. 19 del 26 giugno 2014. Possono essere estesi ad una condizione, ovvero quando i genitori, il coniuge o il convivente del disabile: Hanno più di 65 anni Sono anche loro ...

Godevano del permesso Legge 104 - ma andavano in vacanza - a processo 2 dipendenti ASL Teramo : Teramo - Nel corso di un'indagine della Guardia di Finanza sui permessi per l'assistenza a famigliari disabili, 2 dipendenti della Asl di Teramo, zio e nipote, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa per avere indebitamente usufruito dei permessi concessi per l’assistenza di familiari con handicap grave. Secondo l’accusa, titolare del fascicolo il pm Silvia Scamurra, i due uomini, un tecnico radiologo ed un infermiere, ...

Como : in permesso con Legge 104 va in vacanza a Dubai - denunciato : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Doveva assistere l'anziana madre, beneficiando della legge 104. Invece era a Dubai, in vacanza con la famiglia. Un dipendente di un istituto scolastico di Erba, in provincia di Como, è stato denunciato dalla Guardia di finanza per il reato di truffa aggravata ai danni d

Legge 104 : Com’è regolato il permesso per assistere i disabili : La normativa attuale fornisce alcune indicazioni sui permessi e il congedo straordinario Legge 104 per assistere un familiare disabile. Innanzitutto bisogna specificare che questi permessi contemplano esclusivamente assenze dal lavoro atte ad assistere il disabile. Ciò non significa che il familiare disabile si possa assistere sempre e comunque, ma neanche che possa essere lasciato senza alcuna assistenza. Se il lavoratore che ha diritto ad ...

Legge 104 E PERMESSI/ Passaggio al part time e trasferimento di sede : cosa succede? : LEGGE 104 e PERMESSI con il Passaggio a contratto part-time non si perde il diritto ad averli, ma occorre calcolare il numero spettante in base alle indicazioni Inps e Inpdap(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:24:00 GMT)

Legge 104 : il calcolo dei permessi in regime di part-time : Come noto, la legislazione italiana riconosce ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap, dei permessi retribuiti al 100% in base alla propria paga oraria o giornaliera. Tali permessi (meglio conosciuti come “permessi 104”) sono pari a tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, è possibile godere di riposi giornalieri di una o due ore. Quanto appena esplicitato ...

Umbria - relax e vacanze con la Legge 104 invece di assistere i malati : due impiegati nei guai : Andavano in vacanza o si dedicavano ad altre attività sfruttando i permessi della 104 invece di assistere i parenti malati. Due dipendenti impiegati in un comune dell’Umbria sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato.Continua a leggere

Legge 104 - arrivano le prime sentenze : il comunicato ufficiale : Abusi Legge 104, arrivano le prime sentenze, come annuncia la FLC CGIL. “Sono state emesse le prime sentenze di condanna a seguito del processo avviato ad Agrigento per far luce su un vasto giro di false certificazioni di invalidità (Legge 104/92) ottenute, secondo l’accusa, da numerosi docenti e lavoratori ATA con la complicità di medici […] L'articolo Legge 104, arrivano le prime sentenze: il comunicato ufficiale proviene da ...