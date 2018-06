Lega internazionale

Savona nel 2015 : 'Con M5s e Lega al governo - speculazione internazionale come in Grecia' : Savona era stato indicato come ministro dell'economia di un governo gialloverde, proposta poi bocciata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lega-M5S - svolta internazionale Macron "tende la mano" a Conte "Nessun pregiudizio sul governo" : Il presidente francese, Emmanuele Macron, ha detto che "vuole tendere la mano al nuovo governo" italiano. Nell’entourage del presidente francese si percepisce impazienza in vista delle prossime scadenze su cui Roma è clamorosamente assente... Segui su affaritaliani.it

Stampa internazionale : Conte - premier eLegante ma sconosciuto : Roma, 22 mag. , askanews, Un uomo elegante, dal prestigioso curriculum accademico, ma poco conosciuto e del tutto inesperto in politica. Così la grande Stampa internazionale definisce, quasi unanimemente, Giuseppe Conte, il professore indicato da M5S e Lega al presidente Sergio Mattarella come il nome prescelto per la guida ...