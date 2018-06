' Le Ong fanno un lavoro straordinario' | Fico

Fico : "Io i porti non li chiuderei". Le Ong? "fanno un lavoro straordinario - salvano vite" : "Io i porti non li chiuderei": a parlare è il presidente della Camera Roberto Fico dopo la sua visita di stamattina all'hotspot di Pozzallo (Ragusa).Fico sembra così rispondere indirettamente, ma neanche tanto, all'ultima presa di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini che nelle ultime ore ha annunciato che la nave della Ong spagnola Open Arms, che ha salvato 50 migranti al largo delle coste della Libia, può "scordarsi" i porti ...

A volte le Ong fanno disinformazione - dice il ministro Toninelli : “Non ho mai dato ordine alla Guardia Costiera di non intervenire in mare per soccorrere una nave delle Ong che opera nel Mediterraneo. Le Ong a volte tendono a diffondere notizie che non sono esattamente in linea con la realtà”. È quanto chiarisce il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un'intervista a Tpi, nelle ore successive al difficile vertice Ue sui migranti, mentre ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Ong : quante sono - cosa fanno in mare e come si finanziano : Il caso di Aquarius, la nave respinta dalle coste italiane con 629 migranti a bordo, ha fatto tornare alla ribalta un vecchio repertorio di accuse

Le Ong fanno le vittime : "Vogliono farci sparire" : Le Ong fanno muro. Contro Salvini e le nuove politiche del ministro dell'Interno. Ma anche contro la presunta "criminalizzazione" del loro operato provocata dall'istituzione del Codice di Minniti e dagli accordi dell'Italia con la Libia. Le Organizzazioni umanitarie, uscite per qualche mese dai radar delle cronache dopo lo scandalo e le inchieste a loro carico, ora sono tornate al centro del dibattito politico a causa delle scelte politiche del ...

La Ong Lifeline a Matteo Salvini : “Quando i fascisti ci fanno pubblicità”. Lui : “Mai più in Italia” : Polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Ong Lifeline. Dopo che Salvini ha annunciato che la nave non approderà nei porti italiani, la Ong tedesca replica, in un tweet poi rimosso: "Quando i fascisti ci fanno pubblicità...". Il ministro dell'Interno risponde: "Non toccheranno mai più terra in Italia".Continua a leggere

La Ong a Salvini : “I fascisti ci fanno pubblicità” : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Quando i fascisti ci fanno pubblicità”. E’ quanto ha scritto in un tweet – poi rimosso – la ong tedesca Mission Lifeline condividendo l’ sulla chiusura dei porti italiani alla sua nave, intervenuta nel Mediterraneo Centrale in soccorso di un gommone con 118 persone, tra cui 14 donne, 4 bambini, 1 neonato. Mission Lifeline ha poi corretto il tiro in un tweet successivo: ...

Ma Fico difende le Ong : "Fanno un gran lavoro" : Mentre il governo promette una linea dura nei confronti delle navi straniere delle Ong che recuperano i migranti nel Mediterraneo e - almeno fino ad ora - li portano nei porti italiani, il presidente della Camera Roberto Fico difende le organizzazioni."Sono fino a prova contraria organizzazioni che fanno e danno solidarietà", ha detto l'esponente grillino a Napoli per un convegno sull'acqua pubblica, "Se poi c'è qualche caso particolare, tutto ...

Salvini : "Alcune Ong fanno affari". E attacca Malta : Oggi il Viminale ha autorizzato il primo sbarco di migranti da quando al vertice del Ministero c'è Matteo Salvini. Si tratta della nave Sea Watch, appartenente ad una Ong tedesca che sta trasportando 232 migranti salvati in mare. La Sea Watch sta navigando da oltre 80 ore e domani mattina attraccherà al porto di Reggio Calabria. La Guardia Costiera italiana aveva chiesto a Malta di intervenire, trattandosi del porto più vicino, ma di fronte al ...

Ong - l'affondo di Salvini : "Regolamento non efficace - non tutte fanno volontariato" : Migranti, ong, asilo politico, Nato. Matteo Salvini, ministro dell'Interno, lancia l'affondo. "Io sono per la Nato ma siamo sotto attacco. Chiediamo alla Nato di difenderci. Ci sono molti allarmi di infiltrazioni di...