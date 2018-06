Le Ong cacciate dal Mar mortum | Non vogliono testimoni scomodi

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) La rabbia è pari al dolore per l'ennesima strage di innocenti consumatasi nel "Mare": il Mediterraneo. Non siamo più alle bordate polemiche, al botta e risposta al fuoco di fila scatenato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini contro i "taxisti del mare" che vedranno i porti italiani "soltanto in cartolina". Le immagini dei corpi senza vita di tre neonati, morti sulla rotta mediterranea, hanno scavato un abisso incolmabile tra il mondo della solidarietà e coloro che governano il Paese. Un abisso etico, prima ancora che politico.La sintesi di una storia senza lieto fine è nel testo che accompagna il video di Medici senza Frontiere. Operazione Mare nostrum: CANCELLATA. Accordo per il trasferimento dei rifugiati: INCOMPIUTO. Confini europei: CHIUSI. Navi delle Ong: BLOCCATE. Le politiche europee condannano le persone a rimanere intrappolate in Libia o ...