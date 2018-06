Le conclusioni del Consiglio europeo sui migranti e non solo Il testo integrale

agi

: ??Conte dice no a Macron. Niente hotspot in Italia sul modello Grecia. Riserva del premier sulle conclusioni del ver… - masechi : ??Conte dice no a Macron. Niente hotspot in Italia sul modello Grecia. Riserva del premier sulle conclusioni del ver… - SkyTG24 : #UltimOra Bruxelles, premier #Conte ha bloccato conclusioni della prima parte del vertice europeo. L'Italia vuole v… - RaiNews : Linea dura di #Conte a Bruxelles, veto sull'adozione delle conclusioni del vertice: 'Non senza i #migranti '. Salta… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Quelle che seguono sono leadottate dalnella riunione di Bruxelles del 28 giugno 2018. Migrazione 1. Ilribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri principi e valori. È una sfida, nonper il singolo Stato membro, ma per l'Europa tutta. Dal 2015 è stata posta in essere una serie di misure ai fini del controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE. Si è ottenuto in tal modo un calo del 95% del numero di attraversamenti illegali delle frontiere verso l'UE rilevati rispetto al picco registrato nell'ottobre 2015, anche se i flussi hanno ripreso a ...